پرداخت 204 میلیارد ریال مستمری به مددجویان کمیته امداد همدان

مهدی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: 42 هزار خانوار شامل 90 هزار نفر از مددجویان تحت پوشش حمایت عادی و طرح شهید رجایی قرار دارند.

وی یادآور شد: میزان پرداختی های مددجویان همگی از محل اعتبارات و بودجه دولتی کمیته امام (ره) در سال جاری پرداخت شده است.

مدیرکل کمتیه امداد با تاکید بر پرداخت های به موقع مستمری این اداره به مددجویان افزود: مجموع خدمات ارائه شده در سال جاری از سوی این نهاد، 640 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته، 20 درصد افزایش دارد.

فضلی از توزیع 175 هزار برگ بن غیر نقدی به ارزش 70 میلیارد ریال تا پایان سال بین مددجویان این نهاد خبر داد و گفت: 29 هزار و 206 طرح از ابتدای سال 65 توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) همدان اجرا شده است.

وی میزان مشارکتهای مردمی در سال جاری را 94 میلیارد ریال بیان کرد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 30 درصد رشد دارد.

مدیر کل امداد امام خمینی (ره) استان همدان تعداد افراد بیمه شده تحت پوشش کمیته امداد را 31 هزار و 896 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: 24 میلیارد ریال در بخش بیمه و خدمات درمانی در سال جاری از سوی این نهاد هزینه شده است.