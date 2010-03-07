باشگاه صبای قم از فغانی شکایت می کند / ارسال فیلم بازی به "AFC"

عباس مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر افزود: در دیدار صبای قم - راه آهن شهرری کلکسیونی از اشتباهات داوری را شاهد بودیم. اشتباهاتی که من تا به امروز در هیچ مسابقه‌ای ندیده بودم.

وی در ادامه افزود: کمیته داوران باید به مشکلاتی که در بازی صبای قم - راه آهن شهرری رقم خورد، رسیدگی کند در غیر این صورت فیلم قضاوت علیرضا فغانی را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال خواهیم کرد تا در آنجا به عملکرد این داور بین المللی رسیدگی کند.

قائم مقام باشگاه صبای قم در خصوص دلایل اخراجش از زمین در دیدار روز شنبه گفت: دلیل اخراج را نمی دانم. من در آن لحظه می خواستم تیم را از زمین بیرون بکشم. دیگر تحمل این همه اشتباه و مشکلات را نداشتم و می خواستیم بازیکنان را از زمین خارج کنم که داور من را از زمین اخراج کرد.

تیم فوتبال صبای قم در دیدار روز گذشته(شنبه) مقابل راه آهن شهرری در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.