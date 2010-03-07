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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۶

400 هزار نفر از نمایشگاه بین المللی سرگرمی کودکان بازدید کردند

400 هزار نفر از نمایشگاه بین المللی سرگرمی کودکان بازدید کردند

دومین نمایشگاه بین المللی سرگرمی های کودکان و نوجوانان، در حالی به پایان راه خود نزدیک می شود که تاکنون بیش از 400 هزار نفر از خانواده های تهرانی به همراه فرزندان خود از آن بازدید کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین نمایشگاه بین المللی سرگرمی های کودکان و نوجوانان، آخرین دستاوردهای آموزشی، علمی و تفریحی از حدود یکصد شرکت داخلی و خارجی تولیدکننده وسایل سرگرمی کودکان و نوجوانان به نمایش درآمده است و خانواده ها، ضمن بازدید از آن به خرید اقدام کرده اند.

همچنین در بخشی از نمایشگاه، تجهیزات ویژه پارک ها و شهربازی ها برای عرضه به شهرداری های سراسر کشور به نمایش گذاشته شده  و در دو روز نخست نمایشگاه، چندین قرارداد در این زمینه میان تولیدکنندگان و خریداران به امضا رسیده است.

دومین نمایشگاه سرگرمی های کودکان و نوجوانان که از 13 اسفند در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران در پارک گفت و گو آغاز به کار کرد، تا 17 اسفند ، از ساعت 9 تا 19 به کار خود ادامه می دهد.
 

کد مطلب 1046915

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