400 هزار نفر از نمایشگاه بین المللی سرگرمی کودکان بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین نمایشگاه بین المللی سرگرمی های کودکان و نوجوانان، آخرین دستاوردهای آموزشی، علمی و تفریحی از حدود یکصد شرکت داخلی و خارجی تولیدکننده وسایل سرگرمی کودکان و نوجوانان به نمایش درآمده است و خانواده ها، ضمن بازدید از آن به خرید اقدام کرده اند.

همچنین در بخشی از نمایشگاه، تجهیزات ویژه پارک ها و شهربازی ها برای عرضه به شهرداری های سراسر کشور به نمایش گذاشته شده و در دو روز نخست نمایشگاه، چندین قرارداد در این زمینه میان تولیدکنندگان و خریداران به امضا رسیده است.

دومین نمایشگاه سرگرمی های کودکان و نوجوانان که از 13 اسفند در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران در پارک گفت و گو آغاز به کار کرد، تا 17 اسفند ، از ساعت 9 تا 19 به کار خود ادامه می دهد.

