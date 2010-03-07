اطلس جیبی مناطق عملیاتی در غرب استان تهران تولید شد

مسئول معاونت تبلیغات اداره حکل حفظ آثار غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر افزود: در این امر، معاونت فرهنگی شهرداری کرج نیز همکاری داشته و طی آن تعداد 10 هزار اطلس جیبی راهنمای مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور تولید شده است.

سرهنگ پاسدار داود پوریان ادامه داد: این اطلسها جهت اهدا به کاروانهای راهیان نور طراحی، تولید و آماده شده است.

وی بیان کرد: ما معتقدیم کسانی که با صرف وقت خود در قالب کاروانهای راهیان نور جهت بازدید از مناطق عملیاتی عازم می شوند، باید بهترین و کاملترین اطلاعات را در دسترس داشته باشند.

این مسئول اظهار داشت: در همین راستا با مطالعه و تحقیق و کارشناسی، اطلس جیبی چهار منطقه عملیاتی شامل شلمچه، فکه، قلاویزان و طلائیه و تهیه شد ضمن اینکه در این اطلس جیبی که در ورق گلاسه و رنگی طراحی شده، با ترسیم نقشه مناطق مورد نظر به موقعیت جغرافیایی و عملیاتی که در آن مناطق رخ داده، اشاره شده است.

پوریان خاطرنشان کرد: همچنین با ذکر استعداد یگانهای خودی و دشمن به ارزیابی نبرد و نتایج آن وشرح نبرد پرداخته شده است.

وی اضافه کرد: این اطلس جیبی با استقبال خوب راهیان سرزمینهای نور مواجه شده که این امر بسیار مطلوب است.

این مسئول یادآور شد: نکته قابل توجه در این موضوع این است که از این راهنماهای جیبی می توان به عنوان جزواتی قابل استناد نیز استفاده کرد.