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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۱۸

اطلس جیبی مناطق عملیاتی در غرب استان تهران تولید شد

اطلس جیبی مناطق عملیاتی در غرب استان تهران تولید شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: اطلس جیبی مناطق عملیاتی به همت معاونت تبلیغات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران تولید و توزیع شد.

مسئول معاونت تبلیغات اداره حکل حفظ آثار غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر افزود: در این امر، معاونت فرهنگی شهرداری کرج نیز همکاری داشته و طی آن تعداد 10 هزار اطلس جیبی راهنمای مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور تولید شده است.

سرهنگ پاسدار داود پوریان ادامه داد: این اطلسها جهت اهدا به کاروانهای راهیان نور طراحی، تولید و آماده شده است.

وی بیان کرد: ما معتقدیم کسانی که با صرف وقت خود در قالب کاروانهای راهیان نور جهت بازدید از مناطق عملیاتی عازم می شوند، باید بهترین و کاملترین اطلاعات را در دسترس داشته باشند.

این مسئول اظهار داشت: در همین راستا با مطالعه و تحقیق و کارشناسی، اطلس جیبی چهار منطقه عملیاتی شامل شلمچه، فکه، قلاویزان و طلائیه و تهیه شد ضمن اینکه در این اطلس جیبی که در ورق گلاسه و رنگی طراحی شده، با ترسیم نقشه مناطق مورد نظر به موقعیت جغرافیایی و عملیاتی که در آن مناطق رخ داده، اشاره شده است.

پوریان خاطرنشان کرد: همچنین با ذکر استعداد یگانهای خودی و دشمن به ارزیابی نبرد و نتایج آن وشرح نبرد پرداخته شده است.

وی اضافه کرد: این اطلس جیبی با استقبال خوب راهیان سرزمینهای نور مواجه شده که این امر بسیار مطلوب است.

این مسئول یادآور شد: نکته قابل توجه در این موضوع این است که از این راهنماهای جیبی می توان به عنوان جزواتی قابل استناد نیز استفاده کرد.

کد مطلب 1046919

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