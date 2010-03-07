کمربند حفاظتی از عرصه های ملی خراسان رضوی محافظت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رمضان وندکی ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: از سال ‌1341 با تصویب قانون ملی شدن جنگل ها کلیه جنگل‌ها و مراتع کشور ملی شده و هر گونه تجاوز و تخریب ممنوع شده است.

معاون حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: برای جلوگیری از اراضی مورد تجاوز و تخریب عرصه‌های مرتعی دراستان با احداث کمربند حفاظتی از عرصه‌های ملی حفاظت می شود.

وندکی با توجه به مشکلاتی که در بخش زمین در کشور وجود دارد و عرصه های ملی که بستر همه فعالیت‌های عمرانی کشور است خوشبختانه در برنامه چهارم با تامین اعتبارات، اخذ اسناد اراضی و حفاظت حقوقی نسبت به برنامه قبلی شتابی بیشتری گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ‌62 درصد از عرصه‌های ملی دارای سند مالکیت شده است که با توجه به آن در برنامه‌های پنجم افزایش بیشتری خواهد داشت.

وندکی ادامه داد: همچنین برای تسریع در اجرای طرح‌های دولتی، پیشنهاد تخصیص سه درصد اعتبار طرحهای عمرانی برای جبران خسارات وارده به عرصه‌های منابع ملی داده شده است.

وی خاطر نشان کرد: پوشش گیاهی از لحاظ فنی پایدارترین پوشش گیاهی است که هر چه بیشتر باشد از لحاظ پایداری منطقه بیشتر است که متاسفانه در حال از بین رفتن است.

وندکی در ادامه به استفاده دام‌ها از مراتع که 4.5 برابر بالاتر از ظرفیت است، اشاره کرد و گفت: کمبود بارندگی و استفاده بیش از حد دام ها از مراتع پیامدهای جبران ناپذیری به همراه دارد.