جزئیات تدوین شاخصهای عملیاتی الگوی مصرف در سازمان تبلیغات اسلامی

حجت الاسلام علی دارابی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با رویکردهای اصلاح الگوی مصرف در سازمان تبلیغات اسلامی گفت: با عنایت به ضرورت تحقق اوامر مقام معظم رهبری در نهادینه کردن اصلاح الگوی مصرف در دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است، سازمان تبلیغات اسلامی براساس وظایف ذاتی و مأموریت تبلیغی خود و به واسطه شأن فرهنگی که در نظام اسلامی دارد با سازوکارهای مناسب و برنامه ریزی در این راستا در جهت تغییر مدل رفتاری کارکنان و برخی شیوه های مصرف ایفای نقش می کند.

وی افزود: طبیعی است که با اجرای تدابیر مدیریتی در الگوی صحیح مصرف در قالب برنامه های درون سازمانی و برون سازمانی گامهای ویژه ای برداشته شده است.

استانداردسازی فعالیتهای سازمانی

حجت الاسلام دارابی گفت: گامهای درونی سازمانی با بهبود مستمر فرآیندهای حوزه فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و اداری مالی به منظور استانداردسازی فعالیتهای سازمانی صورت گرفته است.

وی همچنین با اشاره به تشکیل کمیته اصلاح الگوی مصرف در سازمان تبلیغات اسلامی گفت: این کمیته متشکل از از کلیه معاونین سازمان، مدیران کل مستقل ستادی و رئیس مجامع وابسته سازمانی است و به سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی در حوزه اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ سازی و تعیین شاخص فعالیتها و برنامه های فرهنگی ترویجی براساس این موضوع اقدام می کند.

در سازمان تبلیغات اسلامی همچنین شورای برنامه ریزی وجود دارد که مسئولیت آن بر عهده ریاست سازمان تبلیغات اسلامی است و معاونین و مدیران کل ستادی نیز در این شورا عضویت دارند که به عنوان بالاترین مرجع برای سیاستگذاری سازمان به شمار می رود که مسئولیت کمیته اصلاح الگوی مصرف به عهده حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی واگذار شده و دبیر آن حجت الاسلام علی دارابی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی است.

وی در ادامه گفت: نمایندگان شورای برنامه ریزی به صورت عملیاتی و کاربردی در جلسات اصلاح الگوی مصرف شرکت می کنند و آثار و نتایج مثبت این نشستها که به یک همفکری و هم افزایی مثبت و رو به رشدی مواجه بودیم و توانسته ایم آن را در بحثهای مختلف سازمانی گسترش بدهیم.

نهادینه کردن سازوکارهای اصلاح الگوی مصرف

داربی تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه درون سازمانی با استفاده از یک رویه مناسب به منظور نهادینه کردن ساز و کارهای اصلی برای نهادینه شدن موضوع اصلاح الگوی مصرف اقداماتی انجام داده است که در میان مصادیق آن می توان به برگزاری همایشها با رویکرد اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد.

وی یادآور شد: در برگزاری همایشهای سازمان تبلیغات اسلامی از جنبه کیفی و کمی به مقوله اصلاح الگوی مصرف توجه جدی صورت گرفته است. برای مثال، متناسب با نامگذاری سال برای برگزاری جشنواره کتاب دین که قرار بود در قالب همایش مفصل و گسترده ای برگزار شود، به برگزاری یک نشست صمیمانه با رئیس سازمان صدا و سیما تبدیل شد، مؤلفان برتر در حوزه دین در این جلسه که با حداقل هزینه ها برگزار شد حضور یافتند.

وی با تأکید بر اینکه این رویکردها برگزاری همایشها با دقت نظر نسبت به نامگذاری سال 88 برکات موثری داشت به برگزاری همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر از سوی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد که که با رویکرد اصلاح الگوی مصرف بود به صورت عملیاتی راهبردهای اصلاح الگوی مصرف مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: در سازمان تبلیغات واحدهای مختلف سازمانی در برنامه های کلی خود چون فیلم کتاب، نرم افزار سهم بسیار قابل توجهی را به اصلاح الگوی مصرف اختصاص دادند. گزارشهایی که واحدهایی سازمانی به کمیته اصلاح الگوی مصرف ارسال کرده حاکی از این است که امور محول شده و مأموریتهای خود را با رویکرد اصلاح الگوی مصرف مورد توجه قرار داده اند.

تدوین شاخصهای اصلاح الگوی مصرف

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی گفت: طبیعی است که ما برای ارزیابی کارایی فرآیند اصلاح الگوی مصرف شاخصهایی را در حوزه وظایف سازمان تبلیغات اسلامی تدوین کردیم که براساس آن شاخص ها سیاستهای اجرایی و شیوه های اجرایی مناسب با وظایف سازمانی چون فرهنگی، تبلیغی، آموزشی، هنری، پژوهشی و رسانه ای به عنوان شاخصهای کیفی مدنظر قرار گرفته است.

وی با اشاره به برنامه هایی که در قالب فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف در قالب تولیدات هنری، کتاب، آموزش، تبلیغات سنتی مورد توجه قرار گرفته گفت: ما تلاش کردیم گفتمان رایج و جریان قالب فکری مدیران را به سمت مقوله اصلاح الگوی مصرف سوق دهیم.

حجت الاسلام علی دارابی اظهار داشت: سیاستها و راهبردهایی که ما پیش بینی کرده ایم در جهت اصلاح الگوی مصرف با پشتیبانی از ناحیه معاونت اداری مالی با حذف هرگونه ملزومات و فعالیتهای غیر ضروری صورت می گیرد . در جریان اصلاح الگوی مصرف، سازمانهای فرهنگی باید عمیق تر و دقیق تر اجرای وظیفه کنند.