آغاز مطالعات روی پلانکتونهای سمی آبهای جنوب

هوشنگ خوش سیما در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای پروژه ملی مطالعاتی پلانکتونهای سمی در آبهای هرمزگان خبر داد و افزود: این پروژه مطالعاتی در راستای پلانکتونهای سمی موجود در آبهای هرمزگان است که موجب مسمومیت ماهی ها شده است. به همین دلیل دانشگاه چابهار این نوع پلانکتونها را مورد مطالعه قرار داده است.

وی پلانکتونها را توده ای از جانداران شامل گیاهان و جانوران دانست که در دریاها و اقیانوسها به صورت شناور یافت می شوند و گفت: در حال حاضر پلانکتونهای سمی در آبهای هرمزگان وجود دارند و در این پروژه در حال بررسی آبهای چابهار نیز هستیم تا میزان سرایت این موجودات در این آبها تعیین شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه دریانوردی چابهار با تاکید بر اینکه این پروژه با همکاری سازمان محیط زیست چابهار تعریف شده است ادامه داد: برای اجرایی شدن این پروژه 35 میلیون تومان اختصاص یافته است که 20 درصد این مبلغ به دانشگاه تعلق می گیرد.

خوش سیما با بیان اینکه این پروژه در حال اجرا است، یادآور شد: پروژه مطالعاتی پلانکتون ها با همکاری سازمان محیط زیست به پیشرفت های مطلوبی دست یافته و نتایج آن در آینده اعلام خواهد شد.

اجرای دو پروژه در حوزه حمل و نقل دریایی

وی به پروژه های تحقیقاتی این دانشگاه در حوزه دریایی اشاره کرد و اظهار داشت: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار دو پروژه تحقیقاتی خود را به پروژه های ملی تبدیل کرده است.

خوش سیما، "حمل ونقل دریایی" و "نحوه بهینه سازی حمل و نقل در بندر چابهار" را دو پروژه ملی این دانشگاه در حوزه دریایی عنوان کرد و افزود: این دو پروژه ملی از سوی دانشگاه با همکاری سازمان بنادر و کشتیرانی چابهار در قالب امضای قراردادی در حال اجرا است.

تلاش دانشگاه چابهار برای ورود به حوزه نانو

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه چابهار به تحقیقات این دانشگاه در حوزه نانو فناوری در حوزه دریا اشاره کرد و گفت: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از جمله دانشگاههای نوپا در کشور است و تاکنون به صورت جدی در حوزه نانو تکنولوژی وارد نشده اما با توجه به امکانات دانشکده مهندسی انتظار می رود پژوهشگران در رشته های الکترونیک و مخابرات دریایی بتوانند با همکاری پایگاه نیروی دریایی به حوزه نانو وارد شوند.

انتشار سه دیکشنری در حوزه علوم انسانی

وی از تدوین سه دیکشنری در حوزه علوم انسانی در دانشگاه چابهار خبر داد و افزود: طی مطالعاتی که از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه در بخش علوم انسانی صورت گرفته سه دیکشنری فارسی به انگیلیسی وانگیلیسی به فارسی منتشر شده است.

ارتباط دانشگاه با بخش صنعت

خوش سیما در ارتباط با ارائه مبلغ قراردادهای بخش پژوهش دانشگاه با صنعت گفت: این مبالغ خیلی قابل توجه نبوده و قسمت زیاد آن صرف پژوهش شده و مابقی به هزینه های تحقیق، فعالیت های پژوهشی، خریداری تجهیزات آزمایشگاهی برای همان رشته هایی که قراردادهایش منعقد شده، تعلق می یابد.