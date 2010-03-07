سه چادر آمارگیری مسافران نوروزی در گلستان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی مومنی پیش از ظهر یکشنبه نشست این ستاد افزود: با به کارگیری 25 نفر از نیروهای این ستاد در اکیپهای نظرسنجی و آمارگیری، تعداد مسافران ورودی و خروجی این استان ثبت شده و آمارگیری صورت می گیرد.

وی با اشاره به ورود بیش از سه میلیون مسافر و گردشگر به این استان در سال 88 و افزایش 15 درصدی ورود مسافر درسال گذشته افزود: امیدواریم این تعداد درسال 89 به بیش از چهار میلیون مسافر افزایش یافته و شاهد ماندگاری بیش از پیش مسافران در این استان باشیم.



وی عنوان کرد: با چاپ و انتشار سه هزار برگ فرم نظرسنجی، نظرات گردشگران استان گلستان در نوروز امسال ثبت می شود.



مسئول کمیته نظارت و ارزیابی ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان بیان داشت: برای جمع آوری نظرات وپیشنهادات مسافران و ارزیابی رضایتمندی آن ها از ارائه خدمات این ستاد درایام تعطیلات نوروز، اقدام به انتشار سه هزار فرم نظرسنجی شده تا بدین طریق ضمن آمارگیری این نظرات، انتقادات و کاستی ها مشخص شده و دررفع آنها تلاش شود.

مومنی ضمن اشاره به ارزیابی مطلوب بیش از 90 درصد مسافران نوروز سال گذشته از نحوه اطلاع رسانی کیوسکهای گلستان و اقامت 53 درصدی مسافرین بیش از سه روز در این استان در سال قبل اظهار امیدواری کرد که این ماندگاری و رضایت مندی مسافران در ایام نوروز امسال افزایش یابد.