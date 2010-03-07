به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علاوه بر علیرضا بهنام مترجم این کتاب، اسدالله امرایی، هوشیار انصاری‌فر و سارا خلیلی حضور خواهند یافت و درباره این کتاب و خصوصیات شعری براتیگان سخن می‌گویند.

کتاب "عاشقانه‌های شاعر گمنام" شامل ترجمه کامل متن مجموعه "ادنا وبستر" است که سالها بعد از مرگ براتیگان منتشر شد. وبستر زنی است که براتیگان تا قبل از 21 سالگی نزد او زندگی می‌کرد و به نوعی مادرخوانده وی محسوب می‌شد. وبسترسالها بعد از خودکشی براتیگان به طور اتفاقی با ناشری تماس گرفت و به این ترتیب این کتاب که شامل تعداد زیادی شعر و تعداد شایان توجه‌ای داستان کوتاه و نمایشنامه است به دست علاقه‌مندان براتیگان در دنیا رسید.

مترجم فارسی کتاب برای آشنایی خوانندگان با سیر تکامل حرفه‌ای براتیگان هشت ضمیمه نیز به انتهای کتاب افزوده که شامل ترجمه گزیده‌ای از شعرهای حرفه‌ای براتیگان است که از هشت دفتر شناخته شده شعر او گزینش شده‌ و از سوی انتشارات مروارید به چاپ رسیده‌است.

جلسه نقد و بررسی کتاب "عاشقانه‌های شاعر گمنام" ساعت 16 در دفتر انتشارات مروارید برگزار خواهد شد.