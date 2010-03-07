تمایل مقامات اردن به موفقیت "قفسه رنج" در اسکار

به گزارش مهر از خبرگزاری فرانسه فیلم "قفسه رنج"که به تلخی های جنگ در عراق می پردازد و در کشور اردن فیلمبرداری شده ، در 9 رشته نامزد دریافت جایزه اسکار شده است.



مقامات کشور کوچک اردن امیدوارند موفقیت "قفسه رنج " در جوایز اسکار تاثیری مثبت براقتصاد سینمای آن کشور بگذارد.

شاهزاده ریم علی عضو ارشد کمیسیون سلطنتی فیلم اردن در این باره معتقد است : موفقیت هر فیلمی که در اردن فیلمبرداری شده است می تواند برای اقتصاد ، صنعت توریسم و همچنین صنعت سینما در کشور ما مفید باشد.



وی ادامه داد : تولید فیلم های خارجی در کشور می تواند برای فیلمسازان جوان اردنی حاوی نکات آموزنده‌ای باشد.از سوی دیگر خارجی ها نیز می توانند به شناخت بیشتری از سرزمین اردن دست یابند.



کاترین بیگلو فیلم ستایش شده خود را در امان پایتخت اردن و شهر‌های دیگری چون مدبه که به موزاییک های باستانی خود شهرت دارد و زرقا فیلمبرداری کرده است.

"قفسه رنج" داستان سربازان یک جوخه امریکایی خنثی کننده بمب در عراق را بازگو می کند.این فیلم در ماه‌های اخیر برنده جوایز متعددی شده و همراه با "آواتار" رقابت تنگاتنگی برای دریافت جوایز اسکار دارد.

