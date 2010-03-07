گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- به همت اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، اولین نمایشگاه فرهنگ مناسبتهای مذهبی در این استان برپا شد. اولین نمایشگاه فرهنگ مناسبتهای مذهبی خراسان شمالی همزمان با فرا رسیدن 17 ربیع الاول سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی(ع) و امام جعفر صادق (ع) در بجنورد افتتاح شد. این نمایشگاه در راستای سیاستهای سازمان تبلیغات اسلامی در ارائه آثار متنوع فرهنگی و دینی و الگوهای صحیح مناسبتهای دینی جهت ارائه محصولات دینی فاخر بر مبنای رهنمودهای مقام معظم رهبری در ساماندهی شئون فرهنگی و تبیین فرهنگ ناب اسلامی برپا شده است.

- به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان الیگودرز لرستان، اولین محفل انس با قرآن با حضور قاریان کشوری در مصلای نماز جمعه شهرستان الیگودرز برگزار شد. حجت الاسلام سیدمهدی حسینی، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان الیگودرز با اعلام این خبر گفت: قرآن کتاب هدایت انسان است و زانوی ادب در محضر این معجزه الهی، تقرب در درگاه الهی را به ارمغان می آورد. حجت الاسلام حسینی افزود: محفل انس با قرآن با حضور دو نفر از قاریان بین المللی ( آقایان شریفی و شاکرنژاد) و گروه تواشیح سبطین اهواز در مصلای نماز جمعه شهرستان برگزار شد.

- هیئت مذهبی حضرت ابوالفضل(ع) روستای غلام آباد شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری به مناسبت هفته وحدت با حضور فرماندار این شهرستان و امام جمعه فارسان افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد. مسئول تشکلهای دینی اداره تبلیغات اسلامی فارسان با اعلام این خبر گفت: روستای غلام آباد شهرستان کوهرنگ با داشتن جمعیت 1350 نفر دارای دو هیئت مذهبی برادران و خواهران است. سیدمحمدتقی میر احمدی در ادامه مرکز فعالیت این هیئت مذهبی را مسجد روستا اعلام کرد و افزود: اعتبار مالی این هیئت مبلغ پنج میلیون ریال بوده که با همکاری اهالی روستا جمع آوری شده است.

- استاد دانشگاه رازی کرمانشاه در مراسم جشن میلاد پیامبر (ص)و امام جعفر صادق (ع) در روانسر، تبلیغ و ترویج آموزه‌ها و اخلاق دین مبین اسلام و روش پیامبر اکرم(ص) را از سوی تمام مسلمانان بسیار ضروری و با اهمیت بیان کرد. محی‌الدین محمدخانی در این مراسم که توسط اداره تبلیغات اسلامی روانسر برگزار شد، با بیان مطلب فوق افزود:ما دینی داریم که 1400 سال از آن زمان تا امروز فاصله دارد اما به لحاظ قرابت و نزدیکی با جان و دل انسانها هیچگونه فاصله‌ای احساس نمی‌شود.

- مراسم جشن ازدواج 313 زوج جوان به همت هیئت اباعبدالله‌الحسین(ع) و با حضور هنرمندان مطرح کشور در مجتمع فرهنگی نور قم برگزار شد. این مراسم همزمان با فرارسیدن میلاد بابرکت حضرت پیامبر(ص) و امام صادق(ع) از سوی هیئت اباعبدالله الحسین(ع) در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی نور برگزار شد. در این مراسم برنامه⁯های شاد و بانشاطی از جمله اجرای سرود توسط مجید اخشابی خواننده مطرح کشور اجرا شد.

- نشست چهره به چهره گفتمان دینی جوان با موضوع ( ولایت مداری و بصیرت ) به همت اداره تبلیغات اسلامی فومن گیلان در مسجد ولیعصر (عج) این شهرستان برگزار شد. در این مراسم که نمازگزاران مسجد حضور داشتند، حجت الاسلام ولی رضا قربانی از اساتید حوزه علمیه طی سخنانی بهترین نوع قلب را قلبی دانست که عشق به ولایت و مولایش در آن جاری دارد، دانست. وی اضافه کرد: آنچه ما را در مقابل توطئه های دشمنان و استکبار جهانی بیمه می کند، ولایت فقیه است.