بیشترین تلفات انگلیس بعد از جنگ جهانی دوم در افغانستان بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تایمز، در جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت دفاع انگلیس، در تحولات جدید افغانستان 12 نفر از نیروهای ویژه انگلیسی کشته شده و 70 نفر دیگر از آنها به گونه ای زخمی شده اند که دیگر قادر به انجام وظایف خود نیستند.

این افراد جزو نیروهای زبده ارتش انگلیس یا همان "نیروهای ویژه" هستند.

به نوشته این هفته نیروهای ویژه از نیروی هوایی و نیروی دریایی انگلیس از سال 2007 تا کنون صدها عملیات را علیه طالبان انجام داده اند اما با توجه به پراکنده بودن جنگ در افغانستان، میزان تلفات نیروهای ویژه در این کشور از جنگ دوم جهانی تا کنون به بیشترین حد خود رسیده است.

این در حالی است که با کشته شدن 256 نظامی انگلیسی در افغانستان شمار نظامیان انگلیسی کشته شده در این کشور از میزان تلفات جنگ مالویناس ( فالکند) بیشتر شد.

در جنگ مالویناس جمعا 19 نفر از نیروهای ویژه انگلیس کشته شدند که 18 نفر از آنها در حادثه ای که برای یک فروند بالگرد به وجود آمده بود کشته شدند.

بر اساس این گزارش، نیروهای ویژه در ارتش انگلیس بخشی ویژه محسوب می شوند که بودجه آنها از 17 میلیون دلار در سال 2001 به 160 میلیون دلار در سال جاری رسیده است، اما با این وجود افغانستان یک قتلگاه برای این نیروها محسوب می شود.