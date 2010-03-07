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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۵

جنوب کرمان در شش محصول کشاورزی رتبه اول کشور را دارد

جنوب کرمان در شش محصول کشاورزی رتبه اول کشور را دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج با اشاره به سطح زیرکشت 240 هزار هکتاری جنوب کرمان گفت: هم اکنون جنوب کرمان در تولید شش محصول رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

جواد سرحدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هم اکنون سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در جیرفت و کهنوج 240 هزار هکتار می باشد و سالانه چهار میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در این مناطق تولید می شود.

وی افزود: مناطق جنوبی استان کرمان در تولید شش محصول خرما، حنا، پیاز طرح استمرار، سیب زمینی طرح استمرار، خیار سبز، هندوانه رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است و در زمینه مرکبات نیز از پتانسیلهای بسیار بالایی برخوردار است.

رئیس جهاد کشاورزی جنوب کرمان عنوان کرد: هم اکنون طرح توسعه کشاورزی جنوب کرمان تدوین شده است که با اجرایی شدن این سند از تمام ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در این مناطق در راستای توسعه کشاورزی استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به کمبود آب در بخش کشاورزی در جنوب کرمان گفت: در راستای استفاده از منابع آبی طرحهای مکانیزه کردن آبیاری در حال اجرا می باشد و تسهیلات لازم نیز دراختیار مردم قرار گرفته است.

وی همچنین بر فرهنگسازی بین کشاورزان درخصوص استفاده از طرحهای آبیاری مکانیزه تاکید کرد. 

کد مطلب 1046938

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