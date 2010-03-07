امسال 12 دوره آموزشی برای کارمندان کمیته امداد گیلان برگزار شد

علیرضا سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا کنون 16 هزار و 276 نفر ساعت با جدیدترین مباحث و موضوعات مرتبط با کار کمیته امداد در زمینه های مدیریتی، دانش سیاسی، اجتماعی، آموزش و بهسازی نیروی انسانی، رسیدگی به تخلفات اداری، آئین نگارش، تکنیکهای تحقیق در گزینش، مفاهیم و روشهای آماری، برنامه ریزی، کنترل و ارزیابی طرح، زبان انگلیسی و رایانه آشنا شدند.

وی با بیان اینکه برای اجرای این دوره های آموزشی امسال 62 میلیون ریال هزینه شده است، اظهار داشت: چهار دوره آموزشی ویژه مدیران درزمینه های اصول حفاظت پرسنلی، شفافیت سلامت اداری، آشنایی با مباحث تحول اداری و مدیریت زمان در حال اجراست که شش هزار و 852 نفر ساعت ازاین دوره های آموزشی بهره مند می شوند.

مسئول آموزش و پژوهش کمیته امداد گیلان برگزاری شش دوره آموزشی درزمینه های مدیریت امور فرهنگی، آشنایی با امور بیمه، اصول و مبانی مشارکتهای مردمی، مبانی مدد کاری اجتماعی، گردش مکاتبات اداری و مدیریت کارگاه را از دیگر برنامه های آموزشی درحال اجرای کمیته امداد استان اعلام کرد.