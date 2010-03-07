حل مشکلات بخش کشاورزی در اولویت برنامه های استان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده صبح یکشنبه در جلسه ای با اعضای اتحادیه دامداری های صنعتی ارومیه که در محل یکی از دامداری های این شهرستان برگزار شد افزود: اهتمام خاص و ویژه به بخش کشاورزی داریم و حل مشکلات این بخش را در اولویت برنامه های استان قرار داده ایم.

جلال زاده با اشاره به ظرفیت تولید 480 تن شیر در استان گفت: ظرفیت صنایع تبدیلی و فرآوری لبنی بیشتر از میزان تولید شیر در آذربایجان غربی است به همین سبب از ایجاد گاوداری های شیری حمایت می کنیم.

وی با اشاره به افزایش کمی و کیفی تولید شیر در واحدهای صنعتی گفت: سازمان جهاد کشاورزی در کنار حمایت های مالی باید از نظر فنی و تخصصی دامداری های صنعتی را مورد حمایت قرار دهد تا علاوه بر افزایش کمی و کیفی تولید شیر برخی از مشکلات این دامداری ها حل شود.

استاندار آذربایجان غربی از مسئولین اتحادیه دامداری های صنعتی ارومیه خواست تا ضمن حمایت و کمک به توانمند سازی دامداری های صنعتی، دامداری های سنتی را نیز برای صنعتی شدن تشویق و ترغیب کنند.

فروغ قربانی، رئیس اتحادیه دامداران صنعتی ارومیه هم در این جلسه افزایش قیمت نهاده های کشاورزی و پایین بودن قیمت خرید شیر خام و نیز بدهی کارخانجات به تولیدکنندگان شیر و در نهایت سر رسید شدن تسهیلات بانکی را از جمله مشکلات دامداری ها عنوان کرد.

در این جلسه رئیس سازمان جهادکشاورزی استان و مدیرعامل بانک کشاورزی و همچنین تعدادی از مدیران دامداری های صنعتی دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص مسائل و مشکلات دامداری های صنعتی بیان کردند.

استاندار آذربایجان غربی پیش از این جلسه از دو واحد دامداری صنعتی در ارومیه بازدید و از نزدیک با روند تولید و نیز مسائل و مشکلات تولیدکنندگان شیر خام آشنا شد.