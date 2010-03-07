نمایش آثار گیزلا وارگا سینایی در بوداپست

مهر گیزلا وارگاسینایی، نقاش مجارستانی که سال‌ها است در ایران زندگی می‌کند در مورد برگزاری این نمایشگاه گروهی با عنوان "هنر بدون مرز" در زادگاهش به خبرنگار مهر گفت: در کارگاه‌های که در کشورهای ایتالیا و فلاند برگزار کرده‌ام با دو نقاش از همین کشورها آشنا شدم.

این نقاش سپس با بیان اینکه همکاری صمیمانه این دو نقاش در کارگاه‌ها موجب شده تا تمایل پیدا کند، یک کار مشترک با آنها برگزار کند، افزود: هریک از ما در این نمایشگاه گروهی چند اثر ارائه می‌کنیم که چون از ملیت‌های مختلف هستیم تصمیم گرفتیم نام آن را هنر بدون مرز بگذاریم.

وارگا سینایی در ادامه به آثاری که قرار است در این نمایشگاه ارائه شوند، اشاره کرد: هریک از ما حدود 10 یا 12 اثر را نشان می‌دهیم. به تازگی گل و مرغ توجهم را جلب کرده و دوست دارم از آن در کارهایم استفاده کنم. البته من این گل و مرغ‌ها را با فیگورهای ذهنی خودم تلفیق می‌کنم و دوست دارم کارهایی نو با استفاده از این عناصر سنتی خلق کنم.

او با ذکر اینکه قرار است در حاشیه نمایشگاه، یک performance نیز از دخترش، سمیرا سینایی اجرا شود، گفت که احتمالا نمایشگاهی با همین مضامین را در آبان ماه سال 89 در تهران برگزار می‌کند اما هنوز زمان و مکان آن مشخص نشده است.

نمایشگاه گیزلا وارگاسینایی از 23 اردیبهشت الی 11 خرداد در بوداپست مجارستان برگزار می‌شود.