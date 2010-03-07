کشورهای اسلامی باید نگاه اقتصادی به حوزه نشر داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نثاری افزود: در حال حاضر اگرچه کشورهای اسلامی در صنعت نشر کمی از کشورهای غربی عقب مانده‌اند اما در حوزه نرم‌افزاری نشر دارای ویژگیهای برجسته‌ای هستند.

وی برگزاری نخستین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام را اقدامی شایان توجه و موثر در ایجاد تعاملات حرفه‌ای ناشران اسلامی دانست و گفت : با برگزاری این اجلاس کشورهای اسلامی می‌توانند از تجربیات یکدیگر در حوزه نشر استفاده کنند و جایگاه خود را در بین ناشران بین‌المللی ارتقا دهند.

نثاری یادآور شد: در حال حاضر هر کدام از کشورهای اسلامی در بخش صنعت نشر به پیشرفتهایی دست یافته‌اند اما این پیشرفتها به دلیل برخی مسائل حاشیه‌ای و شیطنتهای نظامهای استکباری در این کشورها تجمیع نشده‌است که امیدواریم برگزاری این همایش فرصت تبادل تجربیات میان ناشران اسلامی را فراهم آورد.

رئیس انتشارات امیرکبیر یکی از مشکلات حوزه نشر در کشورهای اسلامی را به روز نبودن این حوزه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ناشران کشورهای اسلامی کمتر توانسته‌اند متناسب با خواسته‌‌های جوانان جامعه خویش در حوزه نشر به تولید محتوا بپردازند که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید به محصولات حوزه نشر نیز به عنوان یک کالا نگریسته شود چرا که در این صورت توجه به تولید و بازار مصرف از سوی ناشران صورت می‌گیرد و رابطه منطقی بین عرضه و تقاضای کتاب و محصولات فرهنگی برقرار می‌شود.

نثاری همچنین نبودن نگاه اقتصادی نسبت به حوزه نشر را موجب عدم موفقیت ناشران اسلامی در بازاریابی محصولات حوزه نشر دانست.

نخستین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام اردیبهشت ماه سال آینده در تهران برگزار می‌شود.

