افتتاح رسمی بخش دانش و فناوری در سایت تبیان هرمزگان

محمد شکوه در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اعلام این خبر افزود: بخش دانش و فن آوری هفتمین صفحه تخصصی سایت تبیان هرمزگان است که با توجه به درخواست کاربران ایجاد شده است.

وی با اشاره به محتوای این بخش گفت: علم و آموزش حاوی جدید ترین مطالب در خصوص IT، پورتال سازمان انرژی اتمی ایران و پایگاه اطلاع رسانی در زمینه فناوری و اطلاعات از جمله محتویات این بخش از سایت تبیان است.

شکوه در ادامه دانلود برخی از برنامه‌ها و نرم‌افزارهای کامپیوتری و بازی‌های سالم و مهیج فکری را از جمله امکاناتی خواند که در این بخش از سایت تبیان ویژه کابران اینترنتی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بخش های دین و اندیشه، خانواده و اجتماع، گروه ورزشی،کودک و نوجوان و پورتال اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان از جمله صفحات تخصصی تبیان هرمزگان بوده که تاکنون راه اندازی شده است.