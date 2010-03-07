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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۴۵

شکوه خبر داد:

افتتاح رسمی بخش دانش و فناوری در سایت تبیان هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی و سایت تبیان در هرمزگان گفت: به طور رسمی بخش دانش و فناوری در سایت تبیان هرمزگان راه اندازی شد.

محمد شکوه در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اعلام این خبر افزود: بخش دانش و فن آوری هفتمین صفحه تخصصی سایت تبیان هرمزگان است که با توجه به درخواست کاربران ایجاد شده است.

وی با اشاره به محتوای این بخش گفت: علم و آموزش حاوی جدید ترین مطالب در خصوص IT، پورتال سازمان انرژی اتمی ایران و پایگاه اطلاع رسانی در زمینه فناوری و اطلاعات از جمله محتویات این بخش از سایت تبیان است.

شکوه در ادامه دانلود برخی از برنامه‌ها و نرم‌افزارهای کامپیوتری و بازی‌های سالم و مهیج فکری را از جمله امکاناتی خواند که در این بخش از سایت تبیان ویژه کابران اینترنتی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بخش های دین و اندیشه، خانواده و اجتماع، گروه ورزشی،کودک و نوجوان و پورتال اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان از جمله صفحات تخصصی تبیان هرمزگان بوده که تاکنون راه اندازی شده است.

کد مطلب 1046945

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