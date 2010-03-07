سرانه فضای سبز هر شهروند همدانی به 8.84 مترمربع رسید

علی ابرار خرم در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه امسال در چهار منطقه شهری 11 هکتار به فضای سبز شهر همدان افزوده شده است، اظهار داشت: بهره برداری از پارک شهروند، پارک فرودگاه، پارک ایرانیان، پارک کولاب، پارک شیرسنگی و فاز دوم پارک بهشت در افزایش سرانه فضای سبز موثر بوده است.

وی با اشاره به اینکه هر ساله افزایش فضای سبز در دستور کار سازمان قرار دارد و کاشت انواع گل و هرس درختان توسط پیمانکاران انجام می‌گیرد، افزود: تمام گونه‌هایی که در فضای سبز به کار می‌رود با برنامه‌ریزی و تحقیقات علمی در سطح شهر کاشته می‌شود تا در مقابل آب و هوای همدان مقاوم باشند.

وی از تهیه دفترچه‌ای در سازمان خبر داد و گفت: در این دفترچه اصول علمی کاشت فضای سبز ذکر شده و کاشت گونه‌ها را براساس طرح جامع برنامه‌ریزی کرده است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز همدان یادآور شد: بهره‌مندی از شهری که روح زیبای زندگی در آن جاری و از آلودگی به دور باشد نیازمند همت بلند همه مسئولان و دست‌اندرکاران به خصوص شهروندان است.

علی ابرار خرم خاطرنشان کرد: تقویت فضای سبز پارکهای محله ای در دستور کار این سازمان قرار دارد و کاشت گونه های گیاهی برای طراوت و زیبایی پارک ها مد نظر قرار دارد.