شهروندان عراقی در حوزه مخصوص به خود رای می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق با اختصاص حدود 50 هزار صندوق اخذ رای در 18 استان این کشور، تدابیر ویژه ای را برای تامین امنیت انتخابات عراق در نظر گرفته است.

بنابر این گزارش، اسامی مردم هر بخش از استان های عراق در گروه های 500 نفره در هر حوزه اخذ رای نوشته شده است، تا آنان در حوزه و صندوق های مخصوص به خود رای خود را بدهند.

بر این اساس، هر صندوق برای اخذ رای از 500 شرکت کننده در انتخابات پارلمانی این دوره عراق در نظر گرفته شده است و شرکت کنندگان مجاز نیستند رای خود را در صندوق دیگر و یا شهر و حوزه دیگری بیاندازند.

بنابر این گزارش، با این تدابیر علاوه بر حفظ امنیت انتخابات، شک و شبهات در زمینه تقلب در انتخابات از بین می رود، چه آنکه در زمان شمارش آرا تنها آرای کسانی که اسامی آنها پیش از این تعیین شده است، شمارش می شود.

دومین دوره انتخابات پارلمانی عراق پس از سرنگونی رژیم بعث، از صبح امروز در 18 استان عراق آغاز شده است و اخذ رای از شرکت کنندگان همچنان ادامه دارد.

این انتخابات تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود.