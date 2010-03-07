جزئیات اولین موبایل لمسی ایرانی/ استقبال از گوشی ایرانی در 5 کشور دنیا

مجید رمضانی مدیر فروش شرکت ابرا تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عرضه گوشی ایرانی "t-phone2 " برای اولین بار در نمایشگاه سبیت آلمان گفت: این گوشی تماما تولید ایران است و نمونه های آن در دیگر کشورها موجود نیست به همین دلیل این نوع گوشی مورد استقبال کشورهای عربی و مسلمان قرار گرفته است.



وی با تاکید بر اینکه کارخانه تولید این نوع گوشی در شیراز قرار دارد به امکانات و قابلیتهای این گوشی همچون پشتیبانی از سیستم عامل ویندور 5/6، صفحه نمایش لمسی 8/2 اینچی، ارتقاء حافظه داخلی تا 16 گیگابایت، وای فای، GPS و دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسلی اشاره کرد.

رمضانی گفت: این پاکت پی سی ایرانی با گارانتی رسمی ابرا تهران به بهای 320 هزار تومان در بازار تلفن همراه به عنوان گوشی اسلامی شیعی بر پایه ویندوز موبایل به فروش می رود.



وی ادامه داد: این پاکت پی سی که با نام "طاها" نیز شناخته می شود دارای امکاناتی داخلی چون شتاب سنج داخلی و قبله نما است. تعدادی نرم افزار قرآنی و احادیث نیز به صورت فارسی در این گوشی قرار گرفته است.



تلفن همراه هوشمند tPhone2 در نمایشگاه سبیت 2010 از محصولاتی است که توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد.