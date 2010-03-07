به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی زنان ومردان کشورمان در بخش اهداف ثابت قرار بود هفته جاری تهران را به مقصد سیدنی برای شرکت در یک اردوی یک هفته ای و حضور در مسابقات جهانی استرالیا ترک کنند اما تصویب یک قانون جدید در پارلمان این کشور مبنی بر اینکه برخی کشورها اجازه ورود سلاح به استرالیا را ندارند سفر ملی پوشان را لغو کرده است.

علیرضا فرجاد مسئول روابط بین الملل فدراسیون تیراندازی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: فدراسیون تیراندازی از مدتها قبل برای حضور تیم در این مسابقات برنامه ریزی کرده و حتی روادید تیم صادر شده و طی یکی دو روز آینده در پاسپورت تیراندازان ثبت می شود.

وی افزود: طبق یک قانون ورود و خروج سلاح از برخی کشورها به استرالیا ممنوع است و این مسئله شامل حال ایران هم می شود . ما در تلاشیم با مکاتبات انجام شده با سفارت، کمیته ملی المپیک، سازمان تربیت بدنی، وزارت امور خارجه و فدراسیون جهانی تیراندازی این مشکل را برطرف کنیم و امیدواریم ظرف چند روز آینده تکلیف این مسئله روشن شودمشکل حل شود.

مشاور بین المللی فدراسیون تیراندازی خاطرنشان کرد: حتی اگر روادید تیم نیز صادر شود حضور تیراندازان بدون اسلحه در مسابقات معنی نخواهد داشت به همین دلیل تا مشخص شدن این مسئله تکلیف سفر تیم معلوم نخواهد بود. اما به طور قطع اگر روال بر این باشد که اسلحه ها از فرودگاه سیدنی ترخیص نشود ما راهی استرالیا نخواهیم شد.

مسئولان فدراسیون تیراندازی در تلاشند تا با رایزنی های خود زمینه اعزام تیم ملی به استرالیا را فراهم کنند که البته با توجه به شرایط پیش آمده بعید به نظر می رسد تیم ایران بتواند در مسابقات جام جهانی شرکت کند.

رقابتهای جهانی تیراندازی سیدنی استرالیا از 28 اسفند ماه لغایت 9 فروردین ماه سال آینده برگزار می شود.