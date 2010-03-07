20 هزار اصله نهال در اراضی پردیس تهران کاشته شده است

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، همزمان با روز درختکاری چندین اصله نهال در اراضی بخشهایی از منطقه "واصفجان" شهر پردیس با حضور بخشدار مرکزی تهران، شهردار، اعضای شورای شهر و برخی از شهروندان کاشته شد.

شهردار پردیس در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: کاشت این تعداد اصله نهال در پی قطع سهمیه درخت از سوی سازمان منابع طبیعی و در راستای افزایش هر چه بیشتر فضای سبز پردیس انجام شد.

هادی رحمتی این اقدام را به منزله استقبال از ایام باستانی نوروز و فصل زیبای بهار دانست و افزود: کاشت درخت از آموزه های دینی و ملی ایرانیان است و لزوم آن از سوی پیامبر اسلام (ص) مورد تاکید قرار گرفته است.

این مسئول پیرامون اقدامات شهرداری در خصوص گسترش فضای سبز شهر پردیس یادآور شد: شهرداری پردیس در سال 88 اقدام به کاشت 20 هزار اصل نهال در 30 هکتار از اراضی این شهر با هزینه ای بالغ بر 350 میلیون ریال کرده است.

وی با بیان اینکه ایجاد فضای سبز از وظایف ذاتی شهرداریست خاطرنشان کرد: شهرداری شهر جدید پردیس علاوه بر کاشت این تعداد اصله نهال اقدام به پرورش 80 هزار قطعه گل فصلی و دائمی نیز کرده است.

پردیس یکی از شهرهای جدید استان تهران است که در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال شرقی پایتخت و در دامنه رشته کوههای البرز قرار گرفته و بر اساس آخرین آمار به دست آمده جمعیت این شهر 56 هزار نفر و بر طبق طرح جامع تا 400 هزار نفر را در خود پذیرا خواهد بود.