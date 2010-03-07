سیده شبنم فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با تأکید بر لزوم ارتقای کیفی در ارائه آموزشهای کاربردی در قم ابراز داشت: یکی از مهمترین محورهای فعالیت جهاد دانشگاهی واحد استان قم در دوره جدید تلاش برای ارتقای کیفی مجموعه آموزشهای کاربردی خود به متقاضیان است.



وی افزود: در شرایط کنونی نهادهای علمی و فرهنگی قم باید به سمتی بروند که در ارائه آموزشهای خود کیفیت را مدنظر قرار داده و از توجه صرف به کمیت آموزشی بپرهیزند.



فاطمی همچنین بر لزوم توجه به بعد نظارتی در فرآیند آموزش‌ها در استان قم تأکید کرد و گفت: بی‌شک اگر در مقوله آموزش، نظارت و ارزشیابی علمی از مراحل کارحذف شود پویایی از آموزش رخت بر می‌بندد.



آموزش هفت هزار نفر تا پایان سال



وی در ادامه با بیان اینکه تا پایان سال جاری در مجموع حدود هفت هزار نفر از شهروندان قمی در جهاد دانشگاهی قم آموزش می‌بینند، ابراز امیدواری کرد واحد آموزش جهاد دانشگاهی استان قم در سال آینده بتواند رشد قابل توجهی در عرصه‌های کمی و کیفی آموزش داشته باشد.



معاون آموزشی جهاد دانشگاهی استان قم در پایان گفت: یکی ازمهمترین برنامه‌های ما برای سال آینده این است که در صورت تأمین اعتبارات لازم گروه‌های آموزشی جدیدی را ایجاد کرده و گروه‌های فعلی را توسعه بدهیم.