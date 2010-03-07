العربیه درپی نا امن جلوه دادن عراق/ بستن 5 مرکز رای گیری در موصل

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در راستای جوسازی و ایجاد فضای ناامنی و اضطراب در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در خبری فوری اعلام کرد: نیروهای امنیتی عراق اطلاعاتی دریافت کرده اند مبنی بر اینکه یک خودروی بمبگذاری شده وارد کربلا شده است.
در حال حاضر تدابیر شدید امنیتی در کربلا برقرار شده است. خبر دیگر اینکه 5 مرکز رای گیری در موصل به دلایل امنیتی بسته شد.
شمار تلفات انفجارهای امروز مناطق مختلف عراق به 24 کشته و 60 زخمی رسیده است.
خاطرنشان می شود این حملات در حالی رخ می دهد که نیروهای امنیتی عراق تدابیر شدیدی برای تامین امنیت در جریان برگزاری انتخابات اتخاذ کرده اند.
دومین انتخابات پارلمانی عراق از ساعاتی پیش در عراق آغاز شده است. این در حالی است که شبکه تروریستی القاعده تهدید کرده است تمامی کسانی که در این انتخابات شرکت خواهند کرد را می کشد.
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