روش ما برای تبلیغ فرهنگ شهادت استفاده از هنر و ادبیات است

مجتبی رحماندوست در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: رویکرد دولت دهم رویکردی فرهنگی است و به اعتقاد رئیس جمهور همانطور که توانستیم در هشت سال دفاع مقدس با اتکا به فرهنگ شهادت طلبی در مقابل دنیا ایستادگی کنیم امروز نیز می‌توانیم با استفاده از همان فرهنگ در مقابل فتنه‌ها و مخاطرات قرن جدید مقاومت کنیم.



وی در خصوص تصمیمات جدید دولت برای جانبازان و رزمندگان گفت: در دولت نهم سعی شده است مشکلات درمانی و بهداشتی جانبازان حل شود و به رزمندگان نیز که تاکنون توجه مناسبی نشده بیشتر پرداخته شود.



رحماندوست در خصوص تشکیل سازمان‌های مردمی از سوی دولت برای جانبازان گفت: سازمان مردم نهاد را دولت نباید تشکیل دهد و این خود جانبازان هستند که باید به صورت خودجوش به تشکیل چنین نهادهایی بپردازند و گرنه آفت این تشکلات دولتی شدن آنها است.



مشاور رئیس جمهور افزود: البته اگر جانبازان چنین تشکیلاتی را سازمان دهند ما حتما از آنها حمایت می‌کنیم.