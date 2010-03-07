مربیان پرورشی نباید از برنامه های مجازی غافل شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام حسین ابراهیمی ظهر یکشنبه در همایش تقدیر از مربیان و معاونان پرورشی نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج در باشگاه میلاد اظهار داشت: در حال حاضر در جهان تحولاتی در حال اتفاق افتادن است که گاهی از لحاظ علمی برخی از آنها مضر است که باید در این زمینه هوشیاری کافی را داشته باشیم.

وی افزود: طی چند ماه اخیر دشمنان خوشحال بودند که با ایجاد فتنه و آشوب در ایران اقتدار ما را از بین می برند اما با حضور میلیونی مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن ماه به طور کامل مایوس و ناامید شدند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در هیچ کجای جهان سابقه ندارد که بعد از 31 سال جمعیت دهها میلیونی مردم برای گرامیداشت پیروزی انقلاب در راهپیمایی شرکت کنند ولی در ایران این اتفاق افتاد.

ابراهیمی بیان داشت: در این راستا ائمه جمعه و مربیان مدارس باید آگاه باشند و با اجرای منویات رهبری به آگاه سازی در جامعه بپردازند.

مسئول امور مساجد کل کشور عنوان کرد: در مدارس باید برنامه ریزی منسجمی برای تربیت دانش آموزان تهیه شود چون در حال حاضر تولید برنامه های مجازی برای به انحراف کشیدن آنها رو به فزونی است.

وی ادامه داد: همانطور که تمام ملت شاهد بودند فتنه اخیر محصول کار مجازی بود که در کشور به مرحله اجرا درآمد.

این مسئول یادآور شد: باید با اعمال روش های مطلوب تربیتی به خصوص در مدارس نسل آینده انقلاب را برای ورود به جامعه آماده کنیم.

در این همایش بیش از 300 نفر از مربیان و معاونان پرورشی نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج حضور داشتند و از تعدادی از آنها تقدیر شد.