شناسایی "نسل کشی" ارامنه توسط آمریکا تقلیدی مسخره آمیز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، درپی شناسایی کشتار ارامنه در زمان جنگ جهانی دوم به عنوان "نسل کشی" در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، "رجب طیب اردوغان" شنبه شب از این اقدام به عنوان یک کمدی یاد کرد.

وی افزود که ترکیه در برابر این اتهام آمریکا ساکت نمی نشیند و چنین "تقلید مسخره آمیزی" را نمی پذیرد.

آنکارا پنجشنبه گذشته ضمن محکوم کردن کشتار ارامنه در زمان امپراطوری عثمانی و در اعتراض به مصوبه کنگره آمریکا که بر اساس آن ترکیه را متهم به نسل کشی کرده است، سفیر خود را از واشنگتن فرا خواند.