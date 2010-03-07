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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۲۵

اردوغان :

شناسایی "نسل کشی" ارامنه توسط آمریکا تقلیدی مسخره آمیز است

شناسایی "نسل کشی" ارامنه توسط آمریکا تقلیدی مسخره آمیز است

نخست وزیر ترکیه مصوبه کنگره آمریکا را درباره شناسایی کشتار ارامنه در زمان جنگ جهانی دوم به عنوان "نسل کشی"، یک کمدی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، درپی شناسایی کشتار ارامنه در زمان جنگ جهانی دوم به عنوان "نسل کشی" در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، "رجب طیب اردوغان" شنبه شب از این اقدام به عنوان یک کمدی یاد کرد.

وی افزود که ترکیه در برابر این اتهام آمریکا ساکت نمی نشیند و چنین "تقلید مسخره آمیزی" را نمی پذیرد.

آنکارا پنجشنبه گذشته ضمن محکوم کردن کشتار ارامنه در زمان امپراطوری عثمانی و در اعتراض به مصوبه کنگره آمریکا که بر اساس آن ترکیه را متهم به نسل کشی کرده است، سفیر خود را از واشنگتن فرا خواند.

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه گذشته مصوبه ای را با 23 رای موافق و 22 رای مخالف به تصویب رساند که در آن کشتار ارامنه در زمان جنگ جهانی دوم توسط دولت عثمانی را "نسل کشی" خوانده است.
کد مطلب 1046960

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