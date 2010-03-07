سیستم هوشمند GPS و کارت بلیط الکترونیکی اتوبوسها در ارومیه اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، عباس حیدرزاده صبح یکشنبه با اشاره به اینکه با راه اندازی این سیستم سازمان از مدیریت ناوبری بالایی برخوردار خواهد شد، افزود: هدف استفاده از این سیستم نمایش همزمان موقعیت متحرک از راه دور است با نصب تجهیزات لازم روی خودروها می توان هر لحظه از موقعیت مکانی خودروها آگاه شد و حرکت آنها را روی نقشه مشاهده کرد.

وی اضافه کرد: از ویژگیهای این سیستم ارتباط خودرو با مرکز می باشد بدین صورت که می توان پیام مورد نظر را از مرکز برای رانندگان ارسال کرد.

حیدرزاده در خصوص کاربرد های کارت بلیط الکترونیکی گفت: پرداخت سریع کرایه و عدم اتلاف وقت مسافرین و افزایش سرعت خدمات رسانی و دسترسی به آمار و اطلاعات مسافر جابجا شده در هر اتوبوس هر خط و کل ناوگان از جمله مزایای این طرح می باشد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه گفت: در سطح شهر تعداد 17 گیشه شارژ و فروش بلیط در نقاط مختلف تعبیه شده که شهروندان می توانند در آن محله ها نسبت به خرید و شارژ اقدام کنند.