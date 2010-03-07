علی سعیدلو از بخش های مختلف مجموعه ورزشی آزادی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان تربیت بدنی بعدازظهر روز شنبه در مجموعه ورزشی آزادی حاضر شد و از نزدیک در جریان روند تکمیلی ساخت بخش‌های مختلف این مجموعه قرار گرفت.

در ابتدای این بازدید که از ساعت 14:30 آغاز شد، در سالن 12 هزار نفری و در جلسه‌ای کاملا فنی، توضیحاتی از جانب مدیریت مجموعه در خصوص مسائل مدیریتی، حقوقی و عمرانی ارائه شد و گزارشی از فعالیت‌های گذشته و برنامه‌های آینده مجموعه به سمع و نظر ریاست سازمان رسید.

در این بازدید حسین هادیانی، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، نیکزاد، عاصمی و صادقی از اعضای هیئت مدیره این شرکت، ضیاء آذری، مدیر مجموعه ورزشی آزادی و تنی چند از مسئولان مجموعه سعیدلو را همراهی کرده و در زمینه‌های مختلف توضیحات لازم را بیان کردند.

علاوه بر سالن 12 هزار نفری، میدان تیراندازی اهداف پروازی، پیست دوچرخه سواری، ایستگاه متروی مجموعه ورزشی آزادی و استادیوم یکصد هزارنفری از مکان‌هایی بودند که مورد بازدید علی سعیدلو قرار گرفتند.

رئیس سازمان تربیت بدنی طی این بازدید، ضمن قدردانی از زحمات مدیریت و پرسنل مجموعه، با اشاره به سخنان ریاست جمهوری در مراسم تجلیل از قهرمانان ملی مبنی بر افزایش بودجه ورزش در سال آینده، مسئولان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و ورزشگاه آزادی را به ادامه روند ساخت و سازها و نهایی شدن پروژه‌های عمرانی این ورزشگاه تشویق کردند.

روز شنبه همچنین به مناسبت روز درختکاری پروژه کاشت 15 هزار درخت جدید در محوطه مجموعه با کاشت اولین درخت توسط دکترسعیدلو آغاز شد.

رئیس سازمان تربیت بدنی در ادامه به سالن بسکتبال مجموعه آزادی رفت و مسابقه فینال لیگ بسکتبال ایران بین تیم‌های مهرام و ذوب آهن از نزدیک تماشا کرد.

موتورخانه بزرگ پنج سالن، آخرین مکانی بود که سعیدلو پس از مراسم اهدای جام و توزیع مدال به قهرمانان بسکتبال از آن بازدید کرد. این بازدید در ساعت 20 به پایان رسید.