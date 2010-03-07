سازمان کنفرانس اسلامی یورش به مسجدالاقصی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اکمل الدین احسان اغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی مستقر در جده طی بیانیهای در رابطه با یورش پلیس صهیونیستها به نمازگزاران مسجدالاقصی و مجروح شدن عدهای از مسلمانان این اقدام موهن را بیحرمتی به این مکان مقدس اسلامی توصیف کرد.
براساس این بیانیه اقدام پلیس نقص قانون بینالمللی و حمله آشکار به آزادی دین دانست که میتواند تنش میان ادیان را تشدید کند.
احسان اغلو از جامعه بینالمللی و کمیسیون چهارجانبه حامی صلح خاورمیانه ( کوارتت)، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، روسیه و سازمان ملل خواست در رابطه با نقص قوانین توسط رژیم صهونیستی و تهدیدی که آنها نسبت به منطقه در حال حاضر و آینده ایجاد کردند جدیت داشته باشند.
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