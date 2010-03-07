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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۰۵

حسینی در گفتگو با مهر:

روزانه 3،5 تن پسماند بیمارستانی در قم تولید می‌شود

روزانه 3،5 تن پسماند بیمارستانی در قم تولید می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم از تولید روزانه 3،5 تن پسماند بیمارستانی در این شهر خبر داد.

مهندس سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه پسماند‌های بیمارستانی شامل کلیه پسماندهای عفونی و زیان‌آور بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه می‌شود، گفت: در شهر قم روزانه بالغ بر 3500 کیلوگرم پسماند عفونی توسط بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تولید و توسط سازمان بازیافت جمع آوری‌، انتقال و دفن بهداشتی می‌گردد.

وی افزود: این پسماندها با رعایت اصول بهداشتی و ایمنی در ترانشه‌هایی که به همین منظور حفر شده است، دفن می‌شوند.

حسینی اضافه کرد: این دسته از پسماند‌ها در گذشته از جمله مهمترین خطراتی بوده که قم را تهدید می‌کرده است و متأسفانه این قبیل زباله‌ها از زباله‌های عادی تفکیک نمی‌شده است.

وی همچنین گفت: پسماندهای صنعتی شامل کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی می‌شود.

وی در ادامه افزود: دسته‌ای از پسماندهای پزشکی و بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی وجود دارند که به دلیل بالا بودن حداقل، یکی از خواص خطرناک در این پسماندها، از قبیل بیماری زایی، قابلیت انفجار و اشتعال، خورندگی و عوامل مشابه، نیاز به مدیریت خاص دارند، این پسماندها را جزو پسماندهای ویژه محسوب می‌کنند.

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم یادآور شد: پسماندهای ویژه پرتوزا، تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند که البته طبق قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرائی پسماندهای صنعتی ویژه، بر عهده تولید کننده خواهد بود.

کد مطلب 1046972

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