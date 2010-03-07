مهندس سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه پسماند‌های بیمارستانی شامل کلیه پسماندهای عفونی و زیان‌آور بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه می‌شود، گفت: در شهر قم روزانه بالغ بر 3500 کیلوگرم پسماند عفونی توسط بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تولید و توسط سازمان بازیافت جمع آوری‌، انتقال و دفن بهداشتی می‌گردد.



وی افزود: این پسماندها با رعایت اصول بهداشتی و ایمنی در ترانشه‌هایی که به همین منظور حفر شده است، دفن می‌شوند.



حسینی اضافه کرد: این دسته از پسماند‌ها در گذشته از جمله مهمترین خطراتی بوده که قم را تهدید می‌کرده است و متأسفانه این قبیل زباله‌ها از زباله‌های عادی تفکیک نمی‌شده است.



وی همچنین گفت: پسماندهای صنعتی شامل کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی می‌شود.



وی در ادامه افزود: دسته‌ای از پسماندهای پزشکی و بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی وجود دارند که به دلیل بالا بودن حداقل، یکی از خواص خطرناک در این پسماندها، از قبیل بیماری زایی، قابلیت انفجار و اشتعال، خورندگی و عوامل مشابه، نیاز به مدیریت خاص دارند، این پسماندها را جزو پسماندهای ویژه محسوب می‌کنند.



مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم یادآور شد: پسماندهای ویژه پرتوزا، تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند که البته طبق قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرائی پسماندهای صنعتی ویژه، بر عهده تولید کننده خواهد بود.