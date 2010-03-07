تیم ملی ایران با شکست ازبکستان فینالیست شد/ جدال جذاب با روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان که در دو دیدار نخست خود تیمهای آذربایجان و آمریکا را با نتیجه مشابه 5 بر 2 شکست داده بودند در سومین دیدار خود صبح امروز نیز با نتیجه 6 بر 1 از سد تیم ازبکستان گذشتند.
نتایج دیدارهای انفرادی این مسابقه به شرح زیر است:
55 کیلوگرم:
عباس دباغی- اویبیک کمال اف (برنده) (تایم اول 2- صفر* تایم دوم صفر- 1* تایم سوم 3- 4)
60 کیلوگرم:
مصطفی آقاجانی (برنده) - بهرام ایرماتوف (تایم اول 3- صفر* تایم دوم 2- 1)
66 کیلوگرم:
مهدی تقوی (برنده)- یایس تلگنوف (تایم اول 1- صفر* تایم دوم 3- 1)
74 کیلوگرم:
سعید ریاحی (برنده)- مرادالله ابلوکالوف (تایم اول 3- صفر* 6- 2)
84 کیلوگرم:
احسان لشکری(برنده)- ازبکستان نماینده ای نداشت
96 کیلوگرم:
رضا یزدانی(برنده) - ازبکستان نماینده ای نداشت
120 کیلوگرم:
محمدرضا آذرشکیب (برنده) - اولگ کالاگوف (تایم اول 1- صفر * تایم دوم 2- صفر)
تیم ایران که در سه مسابقه خود به ترتیب تیمهای آذربایجان، آمریکا و ازبکستان را شکست داده است امشب و ساعت 19 به وقت تهران برای کسب عنوان نخست این رقابتها با تیم روسیه که موفق شده است، تیمهای بلاروس، اوکراین و ترکیه را شکست دهد، روبرو می شود.
تیمهای آذربایجان و اوکراین برای کسب عنوان سوم به مصاف یکدیگر میروند و آمریکا و بلاروس نیز برای بدست آوردن مقام پنجم این رقابتها رودروی یکدیگر قرار میگیرند.
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