تیم ملی ایران با شکست ازبکستان فینالیست شد/ جدال جذاب با روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان که در دو دیدار نخست خود تیمهای آذربایجان و آمریکا را با نتیجه مشابه 5 بر 2 شکست داده بودند در سومین دیدار خود صبح امروز نیز با نتیجه 6 بر 1 از سد تیم ازبکستان گذشتند.

نتایج دیدارهای انفرادی این مسابقه به شرح زیر است:

55 کیلوگرم:

عباس دباغی- اویبیک کمال اف (برنده) (تایم اول 2- صفر* تایم دوم صفر- 1* تایم سوم 3- 4)

60 کیلوگرم:

مصطفی آقاجانی (برنده) - بهرام ایرماتوف (تایم اول 3- صفر* تایم دوم 2- 1)

66 کیلوگرم:

مهدی تقوی (برنده)- یایس تلگنوف (تایم اول 1- صفر* تایم دوم 3- 1)

74 کیلوگرم:

سعید ریاحی (برنده)- مرادالله ابلوکالوف (تایم اول 3- صفر* 6- 2)

84 کیلوگرم:

احسان لشکری(برنده)- ازبکستان نماینده ای نداشت

96 کیلوگرم:

رضا یزدانی(برنده) - ازبکستان نماینده ای نداشت

120 کیلوگرم:

محمدرضا آذرشکیب (برنده) - اولگ کالاگوف (تایم اول 1- صفر * تایم دوم 2- صفر)

تیم ایران که در سه مسابقه خود به ترتیب تیم‌های آذربایجان، آمریکا و ازبکستان را شکست داده است امشب و ساعت 19 به وقت تهران برای کسب عنوان نخست این رقابتها با تیم روسیه که موفق شده است، تیمهای بلاروس، اوکراین و ترکیه را شکست دهد، روبرو می شود.

تیم‌های آذربایجان و اوکراین برای کسب عنوان سوم به مصاف یکدیگر می‌روند و آمریکا و بلاروس نیز برای بدست آوردن مقام پنجم این رقابتها رودروی یکدیگر قرار می‌گیرند.