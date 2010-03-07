تهرانی جوایز خود را به موزه سینما اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جوایز اهدائی هدیه تهرانی که در آینده‌ای نزدیک در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت، شامل 16 مورد است. تندیس و دیپلم افتخار از جشنواره پیونگ یانگ برای فیلم "پارتی"، سیمرغ و دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن در فیلم قرمز، تندیس برای بازی در فیلم "دنیا" به عنوان بازیگر برگزیده فصل از جمله این جوایز است.

تندیس و لوح بهترین بازیگر نقش اول زن از جشن خانه سینما برای بازی در فیلم "چهارشنبه سوری"، تندیس سیمرغ و دیپلم افتخار از بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر به عنوان بهترین بازیگر نقش اول فیلم چهارشنبه سوری و چند لوح سپاس، مدال و دیپلم افتخار داخلی و خارجی سایر هدایای هدیه تهرانی به موزه سینما را تشکیل می‌دهد.

علاقمندان سینما می‌توانند با بازدید از موزه سینما واقع در باغ فردوس با تاریخچه سینمای ایران از آغاز تاکنون و حضور بین‌المللی آن آشنا شوند. موزه سینما دارای 8 سالن است که در آنها نخستین اعلامیه‌های فیلم، دوربین و تجهیزات فیلمبرداری، لوازم سر صحنه و گریم و بیش از یک هزار جایزه هنرمندان ایرانی که در جشنواره‌های داخلی و خارجی دریافت کرده‌اند و ... به نمایش گذاشته شده است.