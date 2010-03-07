اخبار ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این مسابقه که با حضور جمع زیادی از مشتاقان این رشته ورزشی رزمی و با هدف مبارزه با مواد مخدر و بیاد شهید ولی حاجی قلیزاده دادستان فقید خوی و یکی از فعالان عرصه مبارزه با مواد مخدر در سالن شهید چمران ترتیب یافت شش بازیکن بین المللی این رشته ورزشی از کشورهای پرتغال، ترکیه، تایلند و ایران رقابت کردند.

در پایان این مسابقات پوریا رخنه از ایران با غلبه بر حریفان خود توانست برای اولین بار کمربند طلایی این مسابقات را در این رشته ورزشی برای کشورمان به ارمغان بیاورد.

در این مسابقات همچنین سای سیلیک از تایلند ، اسوالدو از پرتغال و وحید شهبازی از ایران جام طلایی مسابقات را به دست آوردند.

ارومیه تیم واترپلوی سلماس را شکست داد

تیم واترپلوی شهرستان ارومیه از سری مسابقات واترپلوی لیگ استانی آذربایجان غربی تیم سلماس را با شکست مواجه کرد.

در این دیدار که به صورت دو گروه شمال و جنوب بین تیم های استانی در حال برگزاری است، تیم ارومیه توانست با نتیجه 17 بر 9 میزبان خود را شکست دهد.

این دیدارها که به صورت رفت و برگشت و هفتگی پیگیری می شود، تیم هایی از شهرستان های ارومیه، سلماس، اشنویه، میاندوآب، مهاباد و تکاب حضور دارند.

برگزاری مسابقات بیلیارد و کیواسپرت هفته وحدت در آذربایجان غربی

مسابقات بیلیارد و کیواسپرت گرامیداشت هفته وحدت در ارومیه برگزار شد. در این مسابقات که بصورت آزاد و با شرکت بیش از 70 ورزشکار از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه و زنجان و در دو رشته ایت بال و اسنوکر برگزار شد، وحید نصیری فر از ارومیه در رشته اسنوکر به مقام اول دست یافت.

همچنین امین علی محملو از شهرستان خوی و امین جزمی از آذربایجان شرقی به ترتیب به مقام های دوم و سوم دست یافتند.

در رشته ایت بال نیز آزاد منصوری از کرمانشاه به مقام اول و آرمین محمودی از کرمانشاه به مقام دوم و وفا عبداللهیان از بوکان به مقام سوم دست پیدا کردند. این دیدارها پس از طی بیش از 160 بازی و در محل باشگاه ایت بال ارومیه برگزار شد.

شکست تیم بسکتبال شهرستان خوی در مقابل تیم شهرستان چایپاره

بمناسبت میلاد باسعادت حضرت رسول اکرم (ص) و ولادت امام جععفر صادق (ع) مسابقه بسکتبال که در شهرستان چایپاره و در محل سالن ورزشی شهید چمران این شهرستان برگزارشد ، تیم شهرستان خوی مغلوب تیم بسکتبال شهرستان چایپاره شد.

در این مسابقه دوستانه بین شهری تعداد 24 ورزشکار در رده سنی بزرگسالان حضور داشتند که در پایان تیم شهرستان چایپاره توانست با نتیجه 58 بر 52 تیم بستکبال شهرستان خوی را مغلوب کند.

برگزاری همایش دوچرخه سواری در استان

همایش بزرگ دوچرخه سواری همگانی در میاندوآب به مناسبت میلاد پیامبر اکرم و امام جعفر صادق (ع) برگزار شد.

در این همایش بیش از 500 نفر از بسیجیان میاندوآبی فاصله بین پادگان شهید محلاتی تا پلیس راه و بالعکس را به مسافت پنج کیلو متر با انواع دوچرخه در سنین مختلف رکاب زدند و در نهایت به هفت نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایز نفیس اهدا شد.