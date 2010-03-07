به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه، کلیات طرح تعیین تکلیف چاه‌های آب قدیمی فاقد پروانه بهره‌برداری را به تصویب رساندند.

کلیات این طرح با 140 رای موافق، 63 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در صورت تصویب نهایی، وزارت نیرو موظف خواهد شد ضمن اطلاع‌رسانی فراگیر و موثر به ذی‌نفعان طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه در دشت‌های ممنوعه آبی که قبل از پایان سال 85 حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه‌های تابعه استانی شناسایی شده باشد، براساس پتانسیل آبی دشت مرتبط، پروانه مناسب صادر نماید.

همچنین به منظور صیانت از سفره‌ آبهای زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف می‌شود با تامین هزینه از سوی مالکان چاه‌ها، حداکثر طی دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاه‌های آب کشاروزی اقدام نماید.

بررسی جزییات طرح تعیین تکلیف چاه‌های آب قدیمی فاقد پروانه بهره‌برداری به جلسه علنی بعد موکول شد.