کاهش رقم بودجه 89 و تمدید یکساله برنامه چهارم در کمیسیون تلفیق

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد مهدی مفتح در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کار کمیسیون تلفیق برای رسیدگی و بررسی لایحه بودجه سال 89 پایان پذیرفت و همچنان که رئیس مجلس در جلسه علنی امروز اعلام کرد کار بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق از فردا دوشنبه 17 اسفند ماه در صحن علنی آغاز می شود.

وی با بیان اینکه مجلس در 3 نوبت صبح، ظهر و شب کار رسیدگی به لایحه بودجه را در صحن علنی دنبال خواهد کرد، ابراز امیدواری کرد که تا پیش از پایان سال مجلس کار خود را به اتمام برساند و پس از دریافت نظرات شورای نگهبان نسبت به تامین نظر این شورا اقدام کند و در نهایت در پایان سال جاری لایحه بودجه سال 89 به قانون تبدیل شده و به دولت ابلاغ شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به کاهش 18 میلیارد تومانی رقم بودجه در کمیسیون تلفیق تصریح کرد: این کاهش ها عمدتا به دلیل برداشت از صندوق توسعه ملی و هزینه کردن آن منوط به تصویب مجلس و همچنین کاهش رقم درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها از مبلغ 40 هزار میلیارد تومان به 20 هزار میلیارد تومان است. بنابراین می توان برآورد کمیسیون تلفیق از سقف بودجه را حدود 350 هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

مفتح با اشاره به بخشی ازعمده موارد تصویب شده در کمیسیون تلفیق برای بودجه سال 1389 کل کشور گفت: بر این اساس 4 درصد از بودجه های دولت در راستای افزایش بهره وری مصرف خواهد شد. همچنین مقرر شده است که 3 درصد از اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی و 3 درصد از اعتبارات شرکت های دولتی برای کمک در موارد فرهنگی بسیج و ... هزینه شود.

وی فروش هتل های هما تا سقف 500 میلیارد تومان را از دیگر موارد تصویب شده در کمیسیون تلفیق خواند و تصریح کرد: بر این اساس 50 درصد از این مبلغ برای خرید هواپیماهای جدید از سوی شرکت هواپیمایی هما به این شرکت تعلق خواهد گرفت و 50 درصد دیگر به منظور تکمیل فرودگاه امام خمینی درتهران و تکمیل راه آهن بافق - بندرعباس هزینه خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق داشتن یک پزشک به ازای هر 1000 نفر جمعیت روستایی به صورت خرید خدمت را یکی دیگر از موارد تصویب شده در کمیسیون تلفیق خواند و ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات کمیسیون این است که هر 3 ماه یک بار دستگاه های اجرایی عملکرد خود را در حوزه بودجه سال 89 به معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کنند که آنها نیز یک ماه فرصت دارند که این موضوع را بررسی کنند و به مجلس ارائه دهند.

همچنین مجلس نیز یک ماه فرصت دارد تا نسبت به بررسی این موضوعات اقدام کند.

بر این اساس ما 4 گزارش عملکرد درباره بودجه سال 89 از دستگاه های اجرایی در طول سال خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: در کمیسیون تلفیق مقرر شد که 200 میلیارد تومان برای حق بیمه کارگزاران مخابرات های روستایی در نظر گرفته شود که منبع آن با 20 میلیارد تومان تامین شد.

مفتح با بیان اینکه در راستای مصوبات کمیسیون تلفیق باید مازاد درآمدهای استانها هر 3 ماه یکبار توزیع شود، یادآوری کرد که 50 درصد درآمد استانها هر3 ماه یکبار توزیع می شود و 50 درصد از مازاد درآمدهای استانهای برخوردار به استانهای کمتر توسعه یافته اختصاص می یابد که 80 درصد این مازاد در آمد باید به صورت عمرانی و 20 درصد آن به صورت جاری هزینه شود.

وی از افزایش بودجه دانشگاه ها بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در سال 89 خبر داد و اظهار داشت: بودجه دانشگاه های علوم پزشکی 220 میلیارد ریال، بودجه سلامت 400 میلیارد ریال، بودجه دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم 620 میلیارد ریال افزایش یافت و برای ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی نیز مبلغ 300 میلیارد ریال پیش بینی شد.

مفتح ادامه داد: در سال 89 بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق هیچ فردی نمی تواند در بیش از یک شرکت دولتی عضو هیئت مدیره باشد واگر بنا به دلایلی در شرکت دولتی دیگری عضو هیئت مدیره شد نباید هیچ دریافتی از این بابت داشته باشد که اگر این اتفاق بیفتد یک خلاف قانونی صورت گرفته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق به بخش دیگری از مصوبات کمیسیون تلفیق برای سال آینده اشاره کرد و گفت: در راستای تامین آب به خصوص در دشت های ممنوعه 100 میلیارد ریال برای ایجاد آبریزها، سدهای کوتاه و غیره در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و نیرو قرار می گیرد. همچنین 120 میلیارد ریال برای مرمت و لایروبی سنوات و غیره قرار خواهد گرفت و وزارت رفاه مکلف شده است که اگر افراد محرومی که تحت پوشش بیمه نیستند با بیماری مواجه شدند روی تخت بیمارستان آنها را به صورت رایگان بیمه کنند.

وی به برداشت هزار و 400 و 85 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی در سال آینده خبر داد و خاطر نشان کرد 110 میلیون دلار از این مبلغ به منظور تامین منبع مالی تخصیص 2 درصد از درآمد نفتی به مناطق محروم و نفت خیز و 385 میلیون دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی دولت در سال 89 برداشت می شود.

مفتح در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره تورم ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها در سال آینده و پیش بینی کمیسیون تلفیق در این زمینه گفت: برای اینکه بتوانیم تورم را پیش بینی کنیم یک مدل نیاز داریم تا تغییرات را در آن قرار دهیم اما آنچه مسلم است این است که با کاهش مبلغ 40 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها به 20 هزار میلیارد تومان توسط مجلس تورم به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه دولت عنوان می کند اگر مبلغ درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها کاهش یابد لایحه هدفمند کردن یارانه ها را اجرا نخواهد کرد، گفت : دولت در بررسی بودجه همکاری خوبی با مجلس داشته است و امیدواریم که این همکاری در زمان اجرا هم وجود داشته باشد و کارها با هماهنگی پیش برود.

وی تمدید یکساله برنامه پنجساله چهارم توسعه کشور را از دیگر تصمیمات کمیسیون تلفیق برای سال آینده خواند و اظهار داشت: امیدواریم که پس از این شاهد وجود صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در کنار یکدیگر باشیم چرا که هر کدام از این دو کارکرد مخصوص به خود را دارد و با وجود هر دوی آن می توانیم تغییرات و نوسانات قیمت نفت را در بودجه شاهد نباشیم.