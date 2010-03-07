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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۲۹

مقتدی صدر:

انتخاب نامزدهای اصلح راه پایان اشغال عراق را هموار می کند

انتخاب نامزدهای اصلح راه پایان اشغال عراق را هموار می کند

رهبر جریان صدر شب گذشته اظهار داشت که انتخاب نامزدهای اصلح و خدمتگزار راه پایان اشغال عراق توسط بیگانگان را هموار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، مقتدی صدر از تمامی شهروندان عراقی خواست که در انتخابات پارلمانی این کشور حضوری گسترده داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: انتخاب نامزدهای اصلح ملت راه پایان بخشیدن به اشغال عراق و خدمت به ملت صرفنظر از طائفه گرایی را هموار خواهد کرد.

رهبر جریان صدر در ادامه گفت: ملت عراق باید نامزدهایی را برگزیند که خدمتگزار کشور باشند نه اینکه در راستای منافع احزاب و دشمنان عراق فعالیت کنند.

دومین انتخابات پارلمانی عراق پس از سقوط رژیم دیکتاتوری صدام هم اکنون در عراق و 16 کشور دنیا در حال برگزاری است.

کد مطلب 1046983

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