به گزارش خبرنگار مهر، سیدصادق رضایی مدیر عامل جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که عصر دیروز در محل کانون مراسم معارفه رسمی او با حضور تنی چند از مسئولان فرهنگی برگزار شد در بخش پایانی این مراسم در سخنانی بیان کرد: از پاییز سال آینده جایزه ادبی "شهید فهمیده" در حوزه رمان و داستان در دو بخش نوجوان و بزرگسال برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: آثار برتر این جشنواره مورد حمایت کانون قرار می گیرند و البته نویسندگانی که سه سال و یا بیشتر در این عرصه فعالیت کرده اند می توانند آثار خود را به رقابت بگذارند که آثار برتر آنها پس از خریداری در کتابخانه ها و کتابفروشی ‌های کانون عرضه خواهد شد و در کنار اینکه ما به دنبال حفظ رابطه خود با این نویسندگان خواهیم بود.

به گفته وی این جشنواره در دو سال اول به صورت کشوری و پس از آن به صورت منطقه‌ ای و در صورت موفق بودن این تجربه به صورت بین ‌المللی ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل جدید کانون در ادامه صحبتهایش خبر داد: کانون به دنبال برپایی یک جایزه ادبی برای نوقلمان است که در آن نویسندگان نوقلمی که آثار آنها برای انتشار از سوی شورای انتشارات کانون رد شده می‌ توانند آثار خود را به این جشنواره بفرستند آنگاه برگزیدگان مورد حمایت کانون قرار می گیرند و آثارشان چاپ خواهد شد.

وی در ادامه از راه‌اندازی چندین کتابخانه سیار در هر استان خبر داد و گفت:‌ در بخش روستایی و تا پایان برنامه پنجم توسعه رقمی بالغ بر 150 کتابخانه سیار روستایی راه اندازی خوا.هیم کرد.

رضایی در بخش دیگر نگاه خود به مدیریت کانون را اینگونه توضیح داد: نگاه من به کانون به سلایق مدیریتی من بازمی‌ گردد و در این سلیقه بی‌شک تمام مدیران فعلی جای دارند اما تغییرات مدیریتی اجتناب ‌ناپذیر است و جا به جایی ‌هایی در سطح مدیران استانی و ستادی خواهیم داشت.

وی در پایان از ساخت و عرضه نسل سوم عروسکهای دارا و سارا به صورت دیجیتال و عرضع عروسک عمو نوروز از سال 1390 خبر داد.