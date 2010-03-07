فرآیند ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی تسهیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت بهداشت با توجه به مشکلات متعددی که در اجرای بند شرط جدیدی که در ماده یک آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی تحت عنوان "دانش‌پژوهی آموزشی" وجود داشت، توفیق در عرصه دانش به تحقیقات صرف محدود نمی‌شد و شامل عرصه‌های آموزش، کاربرد و یکپارچه‌سازی نیز می‌شد که اجرای این بند با مشکلات متعددی روبرو بود.

براساس بخشنامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه‌های علوم پزشکی فرآیند ارتقای اعضای هیئت علمی تسهیل شد و مقرر شد: "امتیاز مکتسبه از بند 6-1 تا 30 درصد امتیازات شرطی ماده 2 (5 و 15 امتیاز شرطی مقالات و 15 و 25 امتیاز شرطی کل ماده 2 به ترتیب برای استادیاران و دانشیاران) قابل محاسبه ‌باشد.

لازم است ارزیابی این بند به طور کامل و مطابق با آیین‌نامه انجام شده و طبعاً فقط فعالیتهایی امتیاز کسب خواهند کرد که تمام معیارهای لازم را داشته باشند. بدیهی است این بند در ماده 1، موقعیت شرطی نخواهد داشت و در صورتی که متقاضی ارتقا از این ماده امتیازی کسب کرده باشد براساس سایر مستندات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

در بخش دیگری از بخشنامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به روسای دانشگاههای علوم پزشکی آمده است: با اجرای روش فوق جایگاه این بند مترقی در آیین‌نامه ارتقای هیئت علمی که از مهمترین نقاط بازنگری اخیر است حفظ شده و فرصتی بی‌نظیر برای توسعه همه جانبه آموزش ایجاد می شود. درباره روند اجرای این بند در سالهای بعد براساس ارزیابی در پایان سال آینده تصمیم‌گیری خواهد شد.