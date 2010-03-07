برپایی نمایشگاه سفره هفت سین اقوام ایرانی در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب اله غفوری معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 20 با اعلام این مطلب گفت: به منظور ایجاد روحیه شادابی و نشاط بین شهروندان و به مناسبت فرارسیدن سال نو و بهار طبیعت در نیمه دوم اسفندماه سامانه نشاط ونمایشگاههای هفت سین اقوام ایرانی و گردشگری و صنایع دستی در مجموعه فرهنگی ولی عصر(عج) برپا می شود.

وی برپایی غرفه ها و ایستگاهها ی فرهنگی از15 تا 26 اسفند ماه با اجرای برنامه هایی از جمله نمایشگاه هفت سین اقوام ایرانی، غرفه صنایع دستی و گردشگری، غرفه گریم، تئاتر های خیابانی، جشنواره ماهی قرمز، مسابقات خاطره نویسی و نقاشی را از برنامه های این ایام عنوان کرد.

غفوری آموزش و اطلاع رسانی را یکی از ارکان فعالیت های فرهنگی شهرداری عنوان کرد و گفت: از سوی دیگر به منظور راهنمایی مسافران در ایام نوروز ایستگاههای اطلاع رسانی در مبادی ورودی شهر مستقر شده و با ارائه نقشه، بروشور و ارائه توضیحات لازم مسافران را راهنمایی می کنند.

وی با اشاره به اینکه شهرری با داشتن نقاط تاریخی و مذهبی متععد به عنوان یکی از نقاط مهم گردشگری شهر تهران محسوب می شود، افزود: طی هماهنگی صورت گرفته با برپایی تورهای رایگان شهروندان تهرانی می توانند از دوم تا یازدهم فروردین با مراجعه به ایستگاه مترو شهرری از نقاط دیدنی و تاریخی شهرری بازدید کنند.