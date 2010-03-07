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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۴۹

وزرای تعاون و بهداشت تفاهمنامه همکاری امضا کردند

وزرای بهداشت و تعاون با امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بین دو وزارتخانه، خواستار تقویت مشارکت و استفاده بهینه از ظرفیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی طرفین با هدف ارتقای سطح سلامت و گسترش فرهنگ کارآفرینی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این تفاهمنامه که روز یکشنبه به امضای وزرای تعاون و بهداشت رسید، به اهدافی همچون گسترش عدالت در نظام سلامت با رویکرد تعاونی، ایجاد فرصتهای شغلی برای دانش آموختگان علوم پزشکی و...، گسترش فعالیتهای نظام سلامت در قالب شرکت تعاونی و... اشاره شده است.

حمایت از تشکیل، گسترش و توسعه فعالیت تعاونی ها در نظام سلامت، تاسیس و بهره برداری از مراکز خدمات سلامت، واگذاری مراکز خدمات سلامت به شرکتهای تعاونی، توانمند سازی دفاتر کارآفرینی دانشگاههای علوم پزشکی، حمایت از تشکیل تعاونیهای سهامی عام و فراگیر در نظام سلامت، از جمله موضوعات این تفاهمنامه است.

بر اساس این تفاهمنامه، وزارت تعاون ملزم به حمایت از تشکیل و توسعه شرکتهای تعاونی در زمینه تولید واکسن، دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین حمایت از تشکیل تعاونیهای خیرین سلامت است.

وزارت بهداشت نیز می بایست در اولویت قرار دادن تعاونی ها در اجرای طرح پزشک خانواده و تسهیل فرایند و صدور مجوزهای تاسیس و بهره برداری تعاونی های مرتبط با نظام سلامت اقدام کند.

این تفاهمنامه با تشکیل کارگروه مشترک ستادی متشکل از دو وزارتخانه، اجرایی می شود و مدت آن نیز چهار سال تعیین شده که قابل تمدید است.

کد مطلب 1046994

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