سازمان تبلیغات اسلامی درصدد پرکردن خلاهای فرهنگی و تبلیغی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید احمد خاتمی صبح یکشنبه در دیدار با رئیس و تعدادی از مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی قم، به طرح تجمیع نهادهای فرهنگی و تبلیغی اشاره کرد و اظهار داشت: اگر طرح تجمیع فعالیتهای نهادهای فرهنگی و تبلیغی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز رسیدگی به امور مساجد و... به سرانجام برسد فعالیتهای فرهنگی در کشور منسجمتر خواهد شد.
ایجاد موسسات قرآنی سلیقهای نباشد
وی بر لزوم ساماندهی دارالقرآنهای سطح کشور تأکید کرد و یادآور شد: در حال حاضر سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی نهادهای دیگر اقدام به ایجاد مراکز و موسسات مختلف قرآنی کردند که این شیوه کار مناسب نیست و باید از وحدت رویه برخوردار باشد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: ایجاد مراکز و موسسات قرآنی در کشور نباید سلیقهای باشد.
لزوم پالایش منابع مورد استفاده مداحان
وی با بیان اینکه شناسایی و نظارت بر فعالیتهای هیئتهای مذهبی یکی از کارهای زمینماندهای بود که سازمان تبلیغات اسلامی عهدهدار آن شده است، اظهار داشت: در این زمینه طراحی در گذشته ارائه کردم که فراخوانی در بین مداحان سراسر کشور اعلام شود تا هر چه پیرامون ائمه اطهار(ع) میدانند و بیان میکنند را به صورت مکتوب ارائه کنند و یک گروهی به عنوان هیئت علمی، این آثار را بررسی و در قالب مجموعهای منتشر کنند.
خاتمی ادامه داد: اگر هر سال یک جلد از مطالب بررسی شده منتشر شود تا 20 سال آینده پالایش اساسی در زمینه منابع مورد استفاده مداحان صورت میگیرد.
بودجه سازمان قم قابل ذکر نیست
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری بودجه سازمان تبلیغات اسلامی را بسیار ناچیز دانست و تصریح کرد: اینکه یک سازمانی با این گستردگی کار و وظایف حساسی که بر عهده دارد با این بودجه ناچیز اداره شود قابل باور نیست.
خاتمی تصریح کرد: بودجه سازمان تبلیغات اسلامی قم اصلا قابل ذکر نیست و باید افزایش پیدا کند.
وی اضافه کرد: باید بودجه ویژهای برای انجام فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی به سازمان تبلیغات اسلامی قم اختصاص یابد تا این سازمان برای پرکردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان طرحهای گستردهای اجرا کند.
طرحهای اوقات فراغت جذاب باشد
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جذاببودن طرحهای اوقات فراغت را مهمترین عامل جذب جوانان برشمرد و اظهار داشت: برای اجرای موفقیتآمیز این طرحها باید ابزارهای تشویقی و ترغیبی و مباحث خانوادگی و بصیرتی جذاب در نظر گرفته شود.
خاتمی گفت: اجرای این طرحها با گستردگی زیاد برای سازمان تبلیغات اسلامی قم دشوار است و باید در این زمینه از ظرفیتهای امام جمعه قم و سازمانها و نهادهایی همچون استانداری قم، دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه و... کمک گرفته شود.
وی با اشاره به ویژگیهای شهر قم اظهار داشت: قم خانه طلبههاست و هر چه این شهر در عرصه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... توسعه یابد برای مجموعه روحانیت بهتر است.
در ابتدای این دیدار حجتالاسلام عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم گزارشی از طرحهای در دست اقدام و فعالیتهای انجام شده این سازمان ارائه کرد و کمبود اعتبارات را مانع اصلی عدم اجرای طرحهای این سازمان دانست.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: خوشبختانه از عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی مشخص است که این سازمان درصدد پرکردن خلاهای موجود فرهنگی و تبلیغی در کشور است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید احمد خاتمی صبح یکشنبه در دیدار با رئیس و تعدادی از مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی قم، به طرح تجمیع نهادهای فرهنگی و تبلیغی اشاره کرد و اظهار داشت: اگر طرح تجمیع فعالیتهای نهادهای فرهنگی و تبلیغی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز رسیدگی به امور مساجد و... به سرانجام برسد فعالیتهای فرهنگی در کشور منسجمتر خواهد شد.
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