سازمان تبلیغات اسلامی درصدد پرکردن خلاهای فرهنگی و تبلیغی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید احمد خاتمی صبح یکشنبه در دیدار با رئیس و تعدادی از مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی قم، به طرح تجمیع نهادهای فرهنگی و تبلیغی اشاره کرد و اظهار داشت: اگر طرح تجمیع فعالیتهای نهادهای فرهنگی و تبلیغی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز رسیدگی به امور مساجد و... به سرانجام برسد فعالیتهای فرهنگی در کشور منسجم⁯تر خواهد شد.



ایجاد موسسات قرآنی سلیقه⁯ای نباشد



وی بر لزوم ساماندهی دارالقرآنهای سطح کشور تأکید کرد و یادآور شد: در حال حاضر سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی نهادهای دیگر اقدام به ایجاد مراکز و موسسات مختلف قرآنی کردند که این شیوه کار مناسب نیست و باید از وحدت رویه برخوردار باشد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: ایجاد مراکز و موسسات قرآنی در کشور نباید سلیقه⁯ای باشد.



لزوم پالایش منابع مورد استفاده مداحان



وی با بیان اینکه شناسایی و نظارت بر فعالیتهای هیئتهای مذهبی یکی از کارهای زمین⁯مانده⁯ای بود که سازمان تبلیغات اسلامی عهده⁯دار آن شده است، اظهار داشت: در این زمینه طراحی در گذشته ارائه کردم که فراخوانی در بین مداحان سراسر کشور اعلام شود تا هر چه پیرامون ائمه اطهار(ع) می⁯دانند و بیان می⁯کنند را به صورت مکتوب ارائه کنند و یک گروهی به عنوان هیئت علمی، این آثار را بررسی و در قالب مجموعه⁯ای منتشر کنند.



خاتمی ادامه داد: اگر هر سال یک جلد از مطالب بررسی شده منتشر شود تا 20 سال آینده پالایش اساسی در زمینه منابع مورد استفاده مداحان صورت می⁯گیرد.



بودجه سازمان قم قابل ذکر نیست



عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری بودجه سازمان تبلیغات اسلامی را بسیار ناچیز دانست و تصریح کرد: اینکه یک سازمانی با این گستردگی کار و وظایف حساسی که بر عهده دارد با این بودجه ناچیز اداره شود قابل باور نیست.



خاتمی تصریح کرد: بودجه سازمان تبلیغات اسلامی قم اصلا قابل ذکر نیست و باید افزایش پیدا کند.



وی اضافه کرد: باید بودجه ویژه⁯ای برای انجام فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی به سازمان تبلیغات اسلامی قم اختصاص یابد تا این سازمان برای پرکردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان طرح⁯های گسترده⁯ای اجرا کند.



طرحهای اوقات فراغت جذاب باشد



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جذاب⁯بودن طرحهای اوقات فراغت را مهم⁯ترین عامل جذب جوانان برشمرد و اظهار داشت: برای اجرای موفقیت⁯آمیز این طرح⁯ها باید ابزارهای تشویقی و ترغیبی و مباحث خانوادگی و بصیرتی جذاب در نظر گرفته شود.



خاتمی گفت: اجرای این طرح⁯ها با گستردگی زیاد برای سازمان تبلیغات اسلامی قم دشوار است و باید در این زمینه از ظرفیت⁯های امام جمعه قم و سازمان⁯ها و نهادهایی همچون استانداری قم، دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه و... کمک گرفته شود.



وی با اشاره به ویژگی⁯های شهر قم اظهار داشت: قم خانه طلبه⁯هاست و هر چه این شهر در عرصه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... توسعه یابد برای مجموعه روحانیت بهتر است.



در ابتدای این دیدار حجت⁯الاسلام عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم گزارشی از طرحهای در دست اقدام و فعالیتهای انجام شده این سازمان ارائه کرد و کمبود اعتبارات را مانع اصلی عدم اجرای طرح⁯های این سازمان دانست.