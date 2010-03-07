سایت تبیان استان زنجان رتبه نخست اولین دوره جام حذفی استانهای تبیان را کسب کرد

امیر حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه در این دور از رقابتها که برای نخستین بار و با حضور اعضای تبیان کلیه استانهای کشور برگزار شد، افزود: کاربران استان زنجان توانستند در یک رقابت تنگاتنگ و ارزشمند با کسب میانگین امتیاز 30.9 را در طی پنج مرحله و کل امتیاز 154.5، عنوان نخست را کسب نمایند.

وی با تقدیر از مشارکت و عملکرد شرکت کنندگان و اعضای تبیان استان زنجان، ادامه داد: در این دوره از رقابتها که به صورت حذفی و در پنج روز از روز شنبه هشتم تا 13 اسفندماه سال جاری برگزار شد به صورت میانگین 100 نفر برای رقابت انتخاب شدند.

اکبری تصریح کرد: این رقابتها قرار بود از روز شنبه هشتم اسفندماه برگزار شود که بنا به برخی مشکلات فنی در این روز، رقابتها برگزار شد و ادامه روز اول به یکشنبه انتقال یافت.

مدیر سایت تبیان استان زنجان با اشاره به جوایز پیش بینی شده برای این دور از رقابتها اهدا 31 قطعه پلاک طلا و لوازم خانگی را در این راستا عنوان کرد و گفت: تبیان زنجان برنامه تقدیر و جشن ویژه ای برای این موفقیت بزرگ در استان تدارک دیده است که در خبرهای بعدی به جزئیات آن اشاره خواهد شد.

وی ادامه داد: این رقابتها در زمینه های علمی، مذهبی، احکام، مباحث خانواده، اجتماعی، بهداشت و سلامت، مسائل روز و ارتباطات بین الملل، ورزشی، هنر و ادبیات برگزار شد و کاربران و شرکت کنندگان تبیان زنجان توانستند در بین کلیه اعضای تبیان کشور با اقتدار سکوی قهرمانی را کسب نمایند.

اکبری تعامل اعضای تبیان کل کشور با همدیگر، ایجاد حس شور و نشاط در بین کاربران در فضای مجازی، ایجاد روحیه تعامل و مشارکت بین جوانان و جهت دهی به سمت رقابت مثبت را از اهداف گذاری نخستین دور جام دوره جام حذفی استانهای تبیان کشور عنوان کرد.

وی برگزاری نخستین دوره جام حذفی استانهای تبیان کشور گامی مهم در زمینه نشان دادن هماهنگی و ارتقا آن بین مدیریت تبیان استان زنجان و اعضای تبیان این استان دانست و افزود: همچنین ارتقاء خودباوری و نمایش توان علمی جوانان اعضای تبیان استان زنجان، استفاده از توان معنوی جوانان عضو تبیان در جهت رشد علمی و ارتقا خودباوری و اعتماد به نفس جوانان است.

اکبری با تاکید بر اینکه رویکرد محوری در نخستین دوره جام حذفی استانهای کشور بررسی اطلاعات عمومی و توان علمی بود افزود: در این رقابتها تبیان زنجان توانست با تلاش و همت و هماهنگی مطلوب بین مدیریت و اعضای تبیان به نتیجه در شان استان زنجان دست یابد.

وی سابقه فرهنگی، علمی و مذهبی استان زنجان را از دلایل مهم و تاثیرگذار در خودباوری و موفقیت جوانان عضو تبیان استان زنجان عنوان کرد و گفت: این موفقیت مرهون خودباوری و تلاش اعضا و با قدرت ایمان است.

اکبری ضمن تشکر از تبیان مرکز با بیان اینکه برگزاری دوره جام حذفی استانهای تبیان به عنوان یک نیاز اساسی باید تدوام داشته باشد، افزود: باتوجه به اینکه این رقابتها بر روی بستر it و فضای مجازی برگزار شد لذا نیاز به توسعه و ارتقا این بستر و رفع مشکات فنی سایت تبیان احساس می شود.

مدیر سایت تبیان استان زنجان با عنوان اینکه در آینده توضیحات بیشتری در این زمینه را بیان خواهد کرد، ادامه داد: مشکل اصلی ارتقا توانایی فنی برگزاری است زیرا در برخی مراحل مسابقه شاهد ایجاد بحران های لحظه ای در فعالیت شرکت کنندگان در تبیان استان زنجان ایجاد شد که با مدیریت مناسب تمام سعی خود را بر حفظ آرامش شرکت کنندگان متمرکز کردیم.