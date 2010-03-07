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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۱۹

کاهش 12 میلیون تومانی اعتبارات منابع طبیعی خراسان رضوی در سال جاری

کاهش 12 میلیون تومانی اعتبارات منابع طبیعی خراسان رضوی در سال جاری

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی اداره منابع طبیعی خراسان رضوی با بیان اینکه از مشکلات اجرای برنامه های این سازمان کمبود اعتبار است، گفت: در سال 88 نسبت به سال گذشته، 12 میلیون تومان اعتبارات سازمان کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا اورانی ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران به دو چالش جدی بر بحث منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: تاکنون در بحث آموزش، فرهنگ و ترویج در حوزه حفظ منابع طبیعی متاسفانه حرکت ویژه‌ای از سوی رسانه‌ها صورت نگرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی اداره منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: متاسفانه در بحث آموزش و بهره برداری منابع طبیعی کمتر از سواد عمومی برخوردار هستیم.

وی افزود: مشکل اصلی دیگر تامین اعتبار برای برنامه‌هاست که جوابگوی نیاز این سازمان نیست به طوری که در سال 88 نسبت به سال گذشته، 12 میلیون تومان کاهش داشته است که باید با این اعتبارات محدود برنامه‌های با اولویت را انجام داد.

معاون برنامه‌ریزی اداره منابع طبیعی خراسان رضوی با بیان اینکه اگر حداقل سالی 30 میلیارد تومان در حوزه آبخیزداری تخصیص داده شود، کافی است افزود: با این میزان اعتبار می توانیم از پیامدهای جبران ناپذیر و غیر تجدیدپذیر جلوگیری کنیم.

وی همچنین خواستار اعتبارات منابع طبیعی جدا از بخش کشاورزی شد و ادامه داد: با توجه به اینکه حفاظت از منابع طبیعی کمترین هزینه را در بردارد، نیازمند آن است که با یک فصل جداگانه به آن نگاه شود. 

کد مطلب 1047000

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