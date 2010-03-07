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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۱۱

در کرج؛

مشکل در حریم بودن 300 واحد مسکونی در گرمدره رفع نشده است

مشکل در حریم بودن 300 واحد مسکونی در گرمدره رفع نشده است

استان تهران - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی گرمدره کرج از وجود حدود 300 واحد مسکونی این منطقه در حریم راه آهن خبر داد و گفت: این مشکل هنوز رفع نشده است.

علی اکبر مهدیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: حدود 300 واحد مسکونی در گرمدره در حریم راه آهن سراسری قرار گرفته اند که مشخص نشدن تکلیف این امر، مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: البته این واحدها سند مالکیت دارند و سالها از احداث آنها می گذرد اما تکلیف مشکل در حریم راه آهن بودن آنها هنوز مشخص نشده است.

این مسئول بیان کرد: چون واحدهای یادشده در حریم راه آهن سراسری قرار گرفته اند و تکلیف این مشکل مشخص نشده، هیچگونه خدمات دهی به آنها نمی توانیم داشته باشیم که این امر مشکلاتی به همراه داشته است.

مهدیزاده اظهار داشت: همچنین فعالیتهای تخریب یا بازسازی نیز نمی تواند در مورد این واحدها انجام شود که این امر بر مشکلات دامن زده است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج خاطرنشان کرد: انتظار می رود راه آهن در اسرع وقت با ما در جهت حل این مشکل همکاری کند و استعلامهای لازم و مورد نیاز را ارائه دهد.

این مسئول یادآور شد: طبق قانون، مناطقی که در حریم یک نهاد، سازمان و ... واقع شده، نهاد مربوطه باید در اسرع وقت، آنجا را خریداری و تکلیف مشکل را مشخص کند.

وی اضافه کرد: راه آهن حل این مشکل را منوط به هماهنگی با شهرداری گرمدره می داند درحالیکه شهرداری نمی تواند در این زمینه کمک کند.

کد مطلب 1047002

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