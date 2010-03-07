توسعه ایستگاههای سنجش آلودگی هوا و صدا در سال 89

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی با بیان این مطلب اظهار کرد: ایجاد 5 ایستگاه جدید آلودگی هوا و 12 ایستگاه جدید آلودگی صدا در برنامه های سال 89 پیش بینی شده که با توسعه این ایستگاهها می توانیم بیش از پیش و بهتر از گذشته نسبت به سنجش مداوم آلودگی هوا و صدا اقدام کنیم و عموم شهروندان را از شرایط بسیار آلوده و بحرانی آگاه سازیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر هرگونه تصمیم گیری مدیریتی به منظور کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی در نهایت باید با بررسی اطلاعات در زمینه وضعیت آلودگیها در یک دوره طولانی مدت صورت گیرد .

رشیدی در ادامه راهبری و نگهداری ایستگاه های سنجش آلودگی صدا و هوا را از الویتهای کاری دانست که بخش قابل توجهی از اعتبارات را به خود اختصاص خواهد داد.

وی پروژه تکمیل بانک اطلاعات آلاینده های شهر تهران را از دیگر پروژه ها مهم در سال 89 دانست که با جدیت پیگیری خواهد شد.