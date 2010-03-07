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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۳۷

رشیدی مطرح کرد:

توسعه ایستگاههای سنجش آلودگی هوا و صدا در سال 89

توسعه ایستگاههای سنجش آلودگی هوا و صدا در سال 89

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه بودجه پیشنهادی این شرکت در سال آتی 10 میلیارد و 600 میلیون تومان است، گفت: راهبری و نگهداری تابلوهای اطلاع رسانی و توسعه ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و صدا از اولویت های کاری در سال 89 در این حوزه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی با بیان این مطلب اظهار کرد: ایجاد 5 ایستگاه جدید آلودگی هوا و 12 ایستگاه جدید آلودگی صدا در برنامه های سال 89 پیش بینی شده که با توسعه این ایستگاهها می توانیم بیش از پیش و بهتر از گذشته نسبت به سنجش مداوم آلودگی هوا و صدا اقدام کنیم و عموم شهروندان را از شرایط بسیار آلوده و بحرانی آگاه سازیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر هرگونه تصمیم گیری مدیریتی به منظور کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی در نهایت باید با بررسی اطلاعات در زمینه وضعیت آلودگیها در یک دوره طولانی مدت صورت گیرد .

رشیدی در ادامه راهبری و نگهداری ایستگاه های سنجش آلودگی صدا و هوا را از الویتهای کاری دانست که بخش قابل توجهی از اعتبارات را به خود اختصاص خواهد داد.

وی پروژه تکمیل بانک اطلاعات آلاینده های شهر تهران را از دیگر پروژه ها مهم در سال 89 دانست که با جدیت پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 1047003

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