اشتهارد به دلیل ویژگیهای خاص خود نیازمند بهره مندی از قطارشهری است

نادررضا نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: اشتهارد به دلیل جمعیت بالایی دارد و همچنین موقعیت جغرافیایی خود نیاز دارد تا خطوط قطار شهری به آنجا نیز برسد و شهروندان این منطقه بتوانند به مترو دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد: همچنین وجود یکی از مهمترین شهرکهای صنعتی کشور در اشتهارد، ضرورت احداث خطوط قطار شهری در این منطقه را بیش از پیش اشکار می کند.

این مسئول اظهار داشت: در عین حال باید توجه داشته باشیم که اشتهارد، مسیر عبوری چندین منطقه کشور است که این امر از اهمیت ارتباطی اشتهارد حکایت و بر احداث خطوط قطار شهری در آن تاکید می کند.

نوری خاطرنشان کرد: امیدواریم زمینه های لازم برای احداث خطوط قطار شهری تا اشتهارد کرج فراهم شود ضمن اینکه تحقق این امر از مشکلات ترافیکی و حمل و نقل زمینی نیز خواهد کاست.

ایستگاه راه آهن در نزدیکی ایستگاه متروی محمدشهر کرج ساخته می شود

نوری نیز از وجود امکان در زمینه ساخته شدن ایستگاه راه آهن در نزدیکی ایستگاه متروی محمدشهر کرج خبر داد و تحقق این امر را بسیار مطلوب دانست.

وی ادامه داد: اگر راه آهن بودجه مربوطه را تامین کند، احداث ایستگاه راه آهن یادشده را آغاز خواهیم کرد ضمن اینکه احداث این ایستگاه راه آهن، بسیاری از مشکلات ترافیکی و حمل و نقل را حل خواهد کرد.

این مسئول اظهار داشت: این راه آهن در صورت احداث شدن باعث می شود کرج بیش از قبل با راه آهن سراسری مرتبط شود و مسافران بتوانند از خدمات رفاهی بیشتری بهره مند شوند.

نوری اظهار امیدواری کرد که این امر در اسرع وقت محقق شود و نتایج درخشانی بهمراه داشته باشد.

وی در آخرین بخش از سخنان خود نیز از وجود امکان در زمینه احداث یکی از بزرگترین ترمینالهای کشور در جوار ایستگاه متروی محمدشهر کرج خبر داد و تحقق این امر را بسیار مطلوب ارزیابی کرد.