نگاه غیرهمه جانبه به معضل ساخت و ساز غیرمجاز مشکلی را حل نمی کند

ناصر گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: حل معضل ساخت و ساز غیرمجاز نیازمند داشتن نگاهی همه جانبه و واقع گرایانه است و بدون وجود این نوع نگاه، فعالیتهای ما جهت حل مشکل ساخت و ساز غیرمجاز نتیجه کافی را به همراه نخواهد داشت.

وی ادامه داد: نباید در تحلیل معضل ساخت و ساز غیرمجاز، تنها به یکی از عوامل موثر در ایجاد این معضل توجه داشته باشیم بلکه لازم است همه موارد را در نظر بگیریم و به تحلیل همه آنها بپردازیم.

این مسئول اظهار داشت: این امر کمک می کند تا برای رفع معضل یادشده راهکارهای مطلوبتری ارائه شود و این راهکارها نتایج عملی تر و درخشان تری به همراه داشته باشد.

گروسی عنوان داشت: مشکل ساخت و ساز غیرمجاز از مدتها پیش مطرح بوده و تلاشهای زیادی نیز جهت جلوگیری از آن صورت گرفته اما به دلیل جامع نبودن نگاه در این زمینه، تلاشها به طور کامل ثمر نداده است.

وی خاطرنشان کرد: لازم است در اسرع وقت، اقدامات ریشه ای برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز صورت گیرد و در این زمینه به سراغ کارهای زیربنایی و فرهنگسازی برویم.

این مسئول یادآور شد: بسیاری از شهروندان و مطبوعات، شهرداری را مقصر اصلی در زمینه وجود ساخت و ساز غیرمجاز می دانند درحالیکه همه تقصیر به شهرداری بازنمی گردد.

گروسی اضافه کرد: ساخت و ساز غیرمجاز در برخی مناطق کرج زیاد شده و لازم است برای رفع این مشکل، نگاهی کلان و جامع نگر داشته باشیم و همه موارد را در نظر بگیریم.