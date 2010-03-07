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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۳۶

اسلامی خبر داد:

آغاز توزیع آرم طرح ترافیک از 18 اسفند

آغاز توزیع آرم طرح ترافیک از 18 اسفند

مدیر کل اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه توزیع آرم های طرح ترافیک از روز سه شنبه 18 اسفندماه ماه جاری آغاز می شود گفت: ثبت نام کنندگان آرم طرح ترافیک از هجدهم اسفند و براساس تاریخی که به آنها اعلام شده به مرور می توانند مجوزهای خود را دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله اسلامی با بیان این مطلب اظهار کرد: برای ثبت نام کنندگان تاریخی جهت دریافت مجوزهای آرم طرح ترافیک مشخص شده که براساس آن افراد می توانند به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کرده و مجوزهای خود را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: هر یک از افراد می توانند مجوزهای ورود به محدوده طرح ترافیک خود را از دفاتر الکترونیکی که مدارک خود را به آنجا تحویل داده اند، دریافت کنند.

مدیرکل اجرایی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران خاطر نشان کرد: برخی از افرادی که ثبت نام کرده بودند ولی واجد شرایط شناخته نشدند اعتراضاتی داشته‌اند که به آنها رسیدگی خواهد شد و از ابتدای سال 89  تنها مجوزهای جدید معتبر خواهد بود.

کد مطلب 1047007

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